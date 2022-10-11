Нововоронежская АЭС нарастила выработку электроэнергии в сентябре

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Объем сентябрьской выработки позволяет сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме более 1,15 млн тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).

За 9 месяцев 2022 года Нововоронежская АЭС отпустила в энергосистему 18 млрд кВтч.

«Такой результат стал возможен благодаря качественному техническому обслуживанию оборудования, профессиональной работе всех подразделений, а также неукоснительного соблюдения требований технологического процесса, норм и правил охраны труда и культуры безопасности В настоящее время три энергоблока Нововоронежская АЭС работают по диспетчерскому заданию в штатном режиме на мощности 3300 мегаватт», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Энергоблоки №5, №6 и №7 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. С 27 августа энергоблок №4 находится на планово-предупредительном ремонте, который продлится до января 2023 года.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС