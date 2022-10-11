Мэр Воронежа Вадим Кстенин на встрече с коллективом ВАСО: «Будем приводить в порядок пешеходный мост на Придаче»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр Воронежа Вадим Кстенин и заместитель руководителя фракции «Единая Россия»» в Государственной Думе Евгений Ревенко посетили ВАСО. Напомним, это воронежское авиационное предприятие входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и участвует практически во всех флагманских программах гражданского самолетостроения в России. Завод является градообразующим и брендообразующим предприятием Воронежа, играет значительную роль в экономике области.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В цехах ВАСО трудится около 5500 человек. Территория предприятия занимает значительную часть Левобережного района, поэтому задача создания комфортных условий для его сотрудников решается во взаимодействии руководства завода и муниципалитета.

На рабочей встрече представители власти, руководители и сотрудники завода обсудили актуальные вопросы, касающиеся благоустройства территории вокруг ВАСО, безопасности дорог и переходов, ведущих к нему, а также транспортную доступность микрорайона, прилегающего к предприятию.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

- Мы реализуем много проектов, направленных на то, чтобы коллективу было приятно здесь работать, - рассказал глава города Вадим Кстенин. - Сегодня удалось обсудить как социальные проблемы, так и вопросы, касающиеся прилегающей к предприятию территории. Совместно с руководством завода договорились выработать концепцию с учетом предложений людей, которую примем в работу. Сотрудники предприятия также подняли вопрос состояния пешеходного моста над железнодорожными путями в районе Придачи. Им ежедневно пользуется почти две тысячи человек. Будем приводить его в порядок. Сейчас документация на реконструкцию проходит государственную экспертизу. Сразу после получения готового проекта мы сможем начать искать деньги на его реализацию.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Директор филиала ПАО «Ил» - ВАСО Станислав Гретченко рассказал о масштабных планах:

–До конца 2023 года нам предстоит набрать около 1,5 тысяч человек, в первую очередь, рабочих, задействованных на производстве. Это токари, слесари-сборщики летательных аппаратов, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ и т.д. Рост численности работников продиктован возросшим объемом производства, задачами по строительству самолетов, стоящими в целом перед Объединенной авиастроительной корпорацией, в которую входит ВАСО. Речь идёт, в частности, о производстве в рамках кооперации агрегатов для Ил-114-300, МС-21, SSJ NEW.

Также Гретченко рассказал о Центрах специализации изготовления мотогондол и пилонов для самолетов большинства типов, производимых предприятиями ОАК. Что-то в рамках этих проектах уже работает на базе ВАСО сейчас, что-то предстоит организовать в ближайшее время.

В цехе окончательной сборки гостям показали первый опытный образец самолета Ил-96-400М. Это модернизированная версия. Она включает в себя удлинение фюзеляжа, коренное обновление систем и оборудования, установку более мощных двигателей ПС-90А1, а также отечественного пилотажно-навигационного оборудования нового поколения. Такой самолет способен выполнять беспересадочные трансконтинентальные перелеты.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– Люди, которые делают небо доступным, должны жить и работать в достойных условиях. Поэтому мы сегодня здесь подняли много важных вопросов. Внимание к сотрудникам, которые здесь работают, поможет сделать их труд максимально эффективным, а это особенно ценно в наше непростое время. Предприятие завязано в целой цепочке производств, необходимых стране именно сейчас. Мы ответили на вопросы представителей актива завода, и я признателен и руководству предприятия, и главе города Вадиму Кстенину за такой отклик. Уверен, что наше взаимодействие пойдет на пользу производству, – подытожил депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

Олег КУЗНЕЦОВ