ВТБ в Воронежской области увеличил выдачу ипотеки в сентябре на треть

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По итогам сентября объем ипотечных сделок в ВТБ в Воронежской области составил 1,2 млрд рублей. Данный результат на 34% превысил показатель августа – тогда клиенты оформили ипотеку на 874,8 млн рублей. Всего за январь-сентябрь воронежцы оформилив банке более 2,7 тысячи жилищных кредитов на 8,2 млрд рублей.

Основная доля продаж ипотеки в банке в Воронежской области в сентябре пришлась на льготные программы – 627,8 млн рублей, или 53,5% жилищных займов.

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты нередко использовали в сентябре программы ипотеки с господдержкой. В рамках основной льготной программы в банке воронежцам оформили более 115 кредитов на сумму 407,5 млн рублей. Всего с начала года по запущенной в период пандемии «Господдержке-2020» в регионе оформили ипотечных займов на 2,7 млрд рублей. По программе «семейной ипотеки» жители области за месяц приобрели недвижимость на 220,3 млн рублей, с начала года объем сделок составил 2 млрд рублей.

В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты могут получить, например,средства под 6,7% с учетом дисконта за цифровые сервисы. Кредит в рамках «семейной ипотеки» воронежцам предлагают от 5,7% (от 4,7% – в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%. Клиенты с тремя и более детьми могут получить жилищный кредит под 3% (в ДФО – под 0,1%).

В сентябре ВТБ продолжил реализацию собственной ипотечной программы, направленной на поддержку клиентов с тремя и более детьми. С момента ее запуска по стране около 630 многодетных семей получили ипотекув банке всего под 3%, а общий объем сделок превысил 3 млрд рублей.

Всегопо итогам сентября в России в банке жилищные кредиты оформили свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков. Объем сделок составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа – тогда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей. А за январь-сентябрьв банке было выдано около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.