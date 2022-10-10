Стало известно, когда в Воронежской области утвердят новую программу капремонта домов

Многие дома буквально рассыпаются в ожидании ремонта Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Как сообщили «Комсомолке» в ответ на запрос в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области, подрядчики завершили обследование жилого фонда на предмет участия в региональной программе капитального ремонта МКД.

Напомним, о необходимости пересмотра планов ремонта чиновники заявили еще в начале года. Причиной этого стало некорректное составление планов автоматизированной программой, которая не учитывала реального состояния домов. Первоначально предполагалось, что пересмотр планов займет около трех месяцев, но в реальности потребовалось гораздо больше времени.

По данным департамента, данные от подрядчиков ведомство получило 30 сентября.

- Сейчас идет оценка и систематизация этих сведений. К корректировке программы пока не приступали, - сообщили в департаменте. - По предварительным оценкам на перераспределение всех 8 тыс. домов в регпрограмме потребуется не менее месяца, еще некоторое время займет проверка и утверждение новой программы.

Предположительно, актуальную очередь в домов на капитальный ремонт воронежцы смогут увидеть ближе к концу года.