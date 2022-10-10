Нововоронежская АЭС на День рождения получила эксклюзивный подарок от Воронежского музея

Фото- Ольга Мартынова

К празднику Воронежский городской Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» приготовил атомщикам эксклюзивный презент. Музею НВ АЭС был передан уникальный экспонат – воронежская газета «Молодой коммунар» 1966 года.

«Такой подарок свидетельствует о внимании со стороны широкой общественности к знаменательным событиям нашей станции. Он займет достойное место в музее предприятия», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Ценность подарка в том, что весь номер издания посвящен Нововоронежской атомной станции и поселку. На четырех страницах самого большого газетного формата были опубликованы 35 материалов – очерков, зарисовок, заметок, стихов, более 20 рисунков и фотографий, – как воронежских, так и местных авторов.

Тональность публикаций, одновременно пронизанных романтическим порывом юности и гражданской ответственностью, передает атмосферу исторической эпохи первых лет мирного использования энергии атома. Это видно даже по заголовкам: «Баллада о втором солнце», «Горение атомных реакторов – горение людских сердец», «Город на заре», «В прекрасной и яростной юности»…

«С Нововоронежской атомной станцией нас связывает не просто сотрудничество, а настоящая дружба. Каждый год в Центре проходят творческие выставки работников АЭС. Атомщики не только принимают участие в наших мероприятиях, но являются инициаторами ярких и интересных акций, передают экспонаты для пополнения фондов музея. Поздравляем коллектив, профсоюзную организацию с днем рождения станции. Новых успехов, чтобы оставаться особой гордостью Воронежской области и страны», - пожелала заведующая методическим отделом «Музея-диорамы» Наталья Фурсова.

«Экспозиция «Красота атомных технологий», которая с большим успехом экспонировалась в Диораме в честь 30-летия Концерна «Росэнергоатом», будет выставлена в Нововоронежском политехническом колледже. «Нужно чтобы будущие атомщики не только познакомились с предприятием, на котором им предстоит работать, но и увидели красоту Нововоронежской АЭС», - в свою очередь сообщил председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС