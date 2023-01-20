Нововоронежская АЭС: в Нововоронеже состоялся традиционный Крещенский забег

Фото Александра Барышникова

Популяризация здорового образа жизни среди нововоронежцев – задача Нововоронежской АЭС. Горожане с большим удовольствием принимают участие в спортивном событии. Об этом говорит увеличивающееся с каждым годом число участников.

По словам организаторов, в прошлом году желание приобщиться к активному образу жизни изъявили около 70 человек, в этом – около 200. Протяженность кольцевого маршрута, проходящего через городской парк, составила 2 км. Стартовая и финишная точки забега – храм Христа Спасителя. Большая часть участников – дети, нередко приходят целыми семьями. Активные горожане были награждены памятными медалями. Также в конце все желающие могли искупаться в купели, оборудованной около храма.

«Нововоронежская АЭС всегда поддерживает спортивные инициативы. К здоровому образу жизни необходимо привлекать как можно больше людей. Очень отрадно, что наши сотрудники как раз и являются подобными активистами, которые заботятся о здоровье и благополучии нововоронежцев. Это соответствует направлению социальной политики Росатома и его предприятий», – сказал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.

За последние годы в Нововоронеже при содействии Концерна «Росэнергоатом» было построено несколько крупных объектов спортивной инфраструктуры, например, спорткомплекс «Атом Арена», ледовая площадка «Остальная». Концерн в лице Нововоронежской АЭС создает горожанам комфортные условия для занятия спортом. В «Атом Арене» на данный момент работает 45 спортивных секций, а пропускная способность объекта – в среднем 800 человек в день.

Росатом также поощряет развитие способностей своих сотрудников в области спорта, организуя ежегодные соревнования, проекты для выявления активистов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС