«Наши выступления - это синтез музыки, театра и жестового языка»

Фестиваль пройдет с 7 по 13 ноября. Фото: Кирилл ЧЕРНОРУБАШКИН

Международный фестиваль «Территория жеста» пройдет с 7 по 13 ноября на сцене «Театра Мимики и Жеста». В фестивале примут 16 коллективов из разных регионов России, а особенность фестиваля заключается в том, что актеры представляют свое творчество на языке жестов: песни, танцы, театральные постановки, клоунада.

Воронежскую область будет представлять Шоу Театр. Давайте же окунемся в его закулисье.

- Сам проект существует с 2016 года, а с концертами жестовой песни мы выступаем в Воронеже с 2018 года. Поначалу это были совсем камерные выступления на малой сцене для 40 человек. С 2018-го мы росли и масштабировались. Выступали в Доме актера, на малой сцене театра драмы им. Кольцова, ездили на гастроли, - рассказывает Екатерина Селиванова, организатор проекта и помощник художественного руководителя по всем «нехудожественным» вопросам.

В концертах жестовой песни задействованы как слышащие, так и слабослышащие участники. Большая часть коллектива - выпускники актерского курса и педагоги Шоу Театра.

Шоу Театр существует с 2016 года. Фото: Кирилл ЧЕРНОРУБАШКИН

- В нашей команде больше 20 человек разных профессий, взглядов. Мы - любители без актерского образования, но каждый со своим маленьким опытом выступлений. Все попали в проект через кастинг у режиссера Игоря Болдышева, актера и хореографа драматического театра им. Кольцова. Шоу Театр - это его детище. Концерт жестовой песни - отдельный проект Шоу Театра. Все актеры слышащие, но с нами выступали ребята и слабослышащие, актеры столичных театров Игорь Стрелкин и Алексей Лемешев, - добавляет актриса Мария Карбовская.

Любая постановка занимает много времени и труда. Задача нелегкая.

- Мы люди, которые не используют жестовый язык в повседневности, поэтому чтобы выучить жесты песни и отрепетировать их, везде успевать, попадать в ритм, уходит немало времени. Процесс постановки занимает обычно не меньше двух месяцев. С переводом на жестовый язык нам помогает Галина Воротникова, педагог Воронежской школы-интерната для слабослышащих, - делится Екатерина.

Выступления Шоу Театра - это синтез музыки, театра и жестового языка. Жесты можно рассматривать как еще одно средство выразительности актера. Движения могут быть плавными, могут быть и резкими, мягкими или жесткими. Характер движения также, как и произносимые слова, помогает передать настроение песни.

В команде больше 20 человек. Фото: Кирилл ЧЕРНОРУБАШКИН

На фестивале «Территория жеста 2022» Шоу Театр будет участвовать впервые и представит 13 песен. Каждая из них, помимо перевода на жестовый язык, сопровождается либо снятым коллективом видеоклипом, либо пластическим выступлением, либо театральным номером.

- К концерту мы готовились особенно долго и тщательно: выбирали песни, с помощью Галины Воротниковой переводили их, учили жесты, придумывали номера. Каждая песня - отдельный спектакль, - рассказывает Мария.

На фестивале «Территория жеста 2022» Шоу Театр будет участвовать впервые. Фото: Кирилл ЧЕРНОРУБАШКИН

- На фестиваль мы везем несколько номеров из нового концерта жестовой песни. Всего едет 13 человек. Я везу два номера - комедийный и социальный, - объясняет Мария.

Постановки на жестовом языке приходят посмотреть как слышащие, так и слабослышащие любители театра. Но чаще всего зрители - это друзья и близкие самих актеров.

- Это и есть главная наша цель - сделать постановку одинаково всем интересную, сделать исскуство доступным для всех, независимо от языка общения, потому что сердца людей могут одинаково глубоко чувствовать песни, музыку, театр, - заключает Екатерина.