Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

7 октября военком Воронежской области Сергей Панков в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона, касающиеся частичной мобилизации граждан.

Смартфонам на военной базе не место

В последнее время в интернете часто идут споры о том, что надо брать с собой мобилизованным, а чем их обеспечат. Военком дал разъяснения на этот счет. В списке обязательных вещей он назвал паспорт, военный билет, повестку, водительские права (при их наличии).

- Ничего из обмундирования брать не надо, всем необходимым призванных обеспечат в части, - отметил Сергей Николаевич. – А вот от чего точно надо отказаться, так этот от мобильных телефонов с расширенными возможностями, которые способны определять местоположение человека.

По словам военкома, такая мера продиктована соображениями безопасности не только самого обладателя смартфона, но и его боевых товарищей.

Кого из мобилизованных вернули домой

Ранее в правительстве области сообщили, что, спустя несколько дней после начала мобилизации, домой вернулись 60 ошибочно призванных граждан. Отвечая на вопрос воронежцев о том, кто эти люди и в связи с чем их вернули, Сергей Панков отметил:

- Все, кто был призван в ходе частичной мобилизации в нашей области, призваны законно и уже приступили к тренировкам на военно-полевых базах. Вернули тех, кто либо не подлежит мобилизации, либо не подходит по обозначенным параметрам.

В качестве примера военком привел двух мужчин, которых вернули. На одного из них было заведено уголовное дело, второй не подходил по возрасту. После выяснения этих обстоятельств обоих отпустили домой.

Фото Алексея Булатова Фото: из архива «КП»

Подготовка занимает 25 дней

Военком рассказал, что все мобилизованные из Воронежской области сейчас проходят подготовки для восстановления боевых навыков на базах Западного военного округа. Стандартный срок этой подготовки – 25 суток.

- Занятия на военно-полевой базе ежедневно занимают по 10 часов, в том числе 2 часа – в ночных условиях, - рассказан Сергей Панков. – Это инженерная подготовка, радиационно-химическая, военно-медицинская, огневая. Одна из основных видов подготовки – тактика, в ходе которой отрабатываются действия в обороне и наступлении, а также боевое слаживание в составе подразделения. С водителями-механиками проводят занятия на автодроме.

О свиданиях

На тревожащий родственников мобилизованных вопрос о возможности свиданий с бойцами до отправки в военную часть военком ответил:

- Этот вопрос решается руководством каждой конкретной части. Никаких принципиальных запретов на этот счет нет.