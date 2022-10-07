Сергей Лукин поддержал проведение эксперимента с применением метода «открытая книга» при реализации инвестиционно-строительных проектов

Фото: пресс - служба сенатора Сергея Лукина

В формате видеоконференции сенаторы обсудили с представителями профильных министерств, региональных властей и национальных профессиональных объединений предложения об использовании метода «открытая книга» при реализации инвестиционно-строительных проектов.

«На сегодняшний день большая трудность, с которой сталкиваются и заказчики, и генподрядчики, – это непонимание того, как в условиях быстрых изменений цен на строительные ресурсы прогнозировать стоимость материалов и оборудования, особенно для долгосрочных проектов. Необходим поиск действенных решений. Один из предлагаемых вариантов – метод «открытой книги», в рамках которого предусматривается порядок ценообразования контракта по принципу компенсации затрат», - обозначил проблему Сергей Лукин.

Сенатор пояснил, что метод «открытой книги» предоставляет возможность начинать работы по реализации строительного проекта до получения окончательного представления о конструктивном исполнении и необходимом бюджете инвестиций. Это особенно актуально при возведении уникальных, стратегически и социально значимых объектов.

В ходе обсуждения Сергей Лукин акцентировал внимание на принципиально важных, на его взгляд, моментах.

«Для того, чтобы метод «открытой книги» мог стать рабочим механизмом, необходимо наконец-то осуществить переход на ресурсный метод ценообразования в строительстве, который откладывается уже не первый год, а также обеспечить наполненность качественной информацией об актуальной стоимости строительных ресурсов федеральной государственной информсистемы ФГИС ЦС. Постановлением Правительства региональные власти получили возможность участвовать в этом процессе наряду с производителями стройматериалов, однако ситуация пока не изменилась существенным образом», - заявил сенатор.

Парламентарий добавил, что наполнение ФГИС ЦС является критично важным и для выполнения Поручения Президента, которое было дано Правительству по итогам июньского заседания Президиума Госсовета. Напомним, в документе содержится требование рассмотреть возможность перехода от заключения контрактов на строительство и реконструкцию объектов в твердой цене на весь срок строительства к заключению контрактов в ценах соответствующих лет на весь срок строительства с фиксацией в контракте формулы обязательного ежегодного пересчета указанной цены с использованием актуальных индексов-дефляторов.

Кроме того, Сергей Лукин указал на серьезную проблему, препятствующую внедрению метода «открытой книги». По словам сенатора, в России имеется существенный дефицит компетентных кадров, необходимых для проверки всех расходов и оценки их обоснованности, что подтверждают и проведенные им в процессе подготовки к выступлению консультации с представителями региональных властей.

Большинство участников «круглого стола» высказали убежденность в том, что в текущих условиях назрела потребность в апробации новых методов ценообразования контрактов, которые позволили бы в определенной степени нивелировать возникающие трудности.

Отметим, что утвержденная вице-премьером Маратом Хуснуллиным в конце января 2022 года «дорожная карта» совершенствования правового регулирования в сфере строительства содержит положение о проработке концепции проведения эксперимента с применением концепции «открытая книга» для реализации строительных проектов». Однако вопрос этот является остро дискуссионным.

В частности, Министерство транспорта РФ и Министерство финансов РФ считают избыточным проведение эксперимента и утверждают, что действующее законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд содержит исчерпывающий перечень механизмов, позволяющих осуществлять закупки, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.

В то же время Минстрой России считает возможным проведение эксперимента по методу «открытой книги» на нескольких уже реализуемых строительных проектах.

В своем выступлении Сергей Лукин поддержал проведение эксперимента для оценки возможной эффективности применения методики «открытая книга» в пилотных регионах, одним из которых может стать Ивановская область.

Ситуация с наполнением данными о стоимости стройматериалов федеральной информационной системы ФГИС ЦС в регионах значительно разнится, при этом Ивановская область занимает лидирующие позиции по данному направлению. Представители региона уже проработали и озвучили в ходе «круглого стола» конкретные предложения, касающиеся проведения эксперимента.

«Президентом России перед строительной отраслью поставлена стратегическая задача по ускоренному развитию инфраструктуры. Требуется обеспечение высоких темпов ее строительства в сложной геополитической обстановке. Для этого необходима разработка и оперативное внедрение действенных механизмов, позволяющих оперативно реагировать на изменение экономических условий», - подчеркнул сенатор Сергей Лукин, комментируя итоги обсуждения.

Ольга Вороновская