Выходные в Воронеже: фестиваль камерной музыки, краеведческий диктант, спектакли в парке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА

В этот уик-энд завершается фестиваль "Воронежская камерата".

7 октября запланирована бесплатная программа. В 15.00 краевед Ольга Рудева проведет экскурсию по памятным местам, связанным с историей семьи Ростроповичей. Стартует она у здания филармонии и заканчивается там же. В 17.00 в фойе филармонии пройдет встреча с исследователями династии Ростроповичей, в том числе, с воронежским историком, автором книги «Воронежские Ростроповичи. Семейный портрет на фоне истории» Александром Акиньшиным. В 18.00 в зале филармонии покажут фильм о Мстиславе Ростроповиче. Вход по бесплатным приглашениям, которые можно забрать в кассе филармонии. 12+

8 октября в 18.00 в филармонии выступит Государственный квартет имени Бородина - обладатель многочисленных госпремий, один из самых значительных российских струнных квартетов и один из старейших непрерывно выступающих камерных ансамблей мира. 12+

9 октября в 18.00 в филармонии закрытие фестиваля - опера-гала с участием солистов Центра оперного пения Галины Вишневской. В программе прозвучат произведения Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Дмитрия Шостаковича.12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

8 октября в столице Черноземья пройдет Воронежский краеведческий диктант. Культурно-просветительская акция задумана для того, чтобы развить интерес воронежцев к своей малой Родине, ее истории и традициям, культурному наследию региона и историческим личностям, которые здесь проживали или работали.

- Воронежский краеведческий диктант представляет собой тестовую работу с вопросами историко-культурной тематики, задания включают 30 вопросов, время прохождения ограничено и составляет один час, - сообщили организаторы.

Проверить свои знания горожане смогут в библиотеке имени Никитина (пл. Ленина, 2, к. 301) в 13.00. 16+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТРЫ

В театре оперы и балета 8 октября в 18.00 опера «Пиковая дама» (12+). 9 октября в 18.00 оперетта «Летучая мышь» (12+).

В театре драмы 9 октября в 18.00 спектакль «Король Лир» (16+).

В Камерном театре 9 октября в 18.00 драма «Ребенок» (16+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

УЛИЧНЫЕ СПЕКТАКЛИ

8 октября в 16.00 в амфитеатре парка "Дельфин" театр кукол и уличных представлений "Зебра" покажет спектакль "Невероятные приключения Зины Колбаскиной, буги-вуги и Хоттабыч" (+6). 8 персонажей, в том числе ростовые куклы и кукла-маппет, пройдут вместе со зрителями через испытания и исправления ошибок. Зина побывает с ребятами в Африке, вернет облик лесному Оленю, поможет Грамматике разобрать буквы и числа. На перепутье дорог, у головы-куклы волшебного Плюмбума, Зина исправится, но как произойдет эта метаморфоза, вы узнаете из сказки.

9 октября в 11.00 в амфитеатре парка "Дельфин" пройдёт показ уличного спектакля "Сказки Золотой Осени" (2+). В постановку по мотивам сказок «Буратино» и «Кот в сапогах» вплетены игры и соревнования. Сказка учит грамотности, вежливости,взаимовыручке и умению победить свои страхи. В конце представления дети выложат из огромных букв слова "Осень" и "Школа".

КОНЦЕРТЫ

8 октября в Дворцовом комплексе Ольденбургских в 14.00 пройдет концерт «Наш край родной». В программе прозвучат романсы на стихи Бунина и Кольцова, песни воронежских композиторов Воронцова, Горянина, Овчинникова, а также музыка Рахманинова, Мусоргского, Варламова и других. Исполнители: Ирина Бухонская (сопрано), Елена Старкова (сопрано), Игорь Ходяков (тенор), Иван Чернышов (бас), Михаил Князев (фортепиано), Наталья Камардина и Елена Бородина (артистки разговорного жанра). Концерт пройдет в Доме с ризалитами. 12+

В этот же день в библиотеке имени Никитина в 15.00 состоится бесплатный концерт «Музыкальные краски осени». А 9 октября в "Никитинке" в 15.00 бесплатная концертная программа «Воронежский ноктюрн». 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОРОНЕЖ

Музей-заповедник «Костенки» 8 октября в 12.00 приглашает на лекцию Михаила Цыбина «Воронежский край в эпоху Средневековья». Доцент кафедры археологии и истории древнего мира ВГУ, кандидат исторических наук рассмотрит историю заселения Воронежского края в эпоху средневековья (VIII-XV вв.), расскажет об археологических памятниках этого периода и результатах их исследований. 12+

ВЫСТАВКИ

В музее имени Крамского работает выставка работ Алексея Боголюбова - их показывают в рамках проекта «Открывая фонды». Экспозиция представила акварели и графические рисунки художника-мариниста. Алексей Боголюбов - один из самых выдающихся русских живописцев второй половины XIX века - известен как автор больших морских батальных картин и тонких пейзажных этюдов. В течение нескольких лет он совмещал морскую службу с обучением в пейзажном классе Императорской Академии художеств. За свою жизнь Боголюбов создал около 3 000 произведений (живопись, акварель, рисунки), многие из которых хранятся в крупнейших музеях России и зарубежья. Выставка продлится до 30 октября. 12+

Также в художественном музее можно посмотреть «Путешествие длиною в жизнь». 51 картину представил легендарный Федор Конюхов. У известного путешественника и мореплавателя около 3000 работ. Но не все из них смогли показать в музее по «техническим» причинам - остальные слишком большие! На большинство работ художника-путешественника вдохновили его экспедиции. Он видел почти все на земном шаре. На живописных полотнах и литографиях - Эверест, полярные пейзажи и не только - хронология работ охватывает три десятилетия странствий Федора Филипповича - от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000-2020-х годах. Большая часть создана художником во время кругосветных путешествий. 12+