Последние новости Воронежа на 7 октября 2022 года: прямой эфир военного комиссара, исчезновение пруда и фейки о призывных пунктах

В Воронеже для нужд частичной мобилизации выделили около 30 городских автобусов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежские власти назвали фейком открытие мобильных призывных пунктов в «Пятерочках» и «Перекрестках». Рассылаемый в мессенджерах и соцсетях документ является фальшивкой. Мэр Вадим Кстенин пояснил, что бланк главы города выглядит иначе. Воронеж уже давно перешел на семизначные телефонные номера, да и номера исходящих документов в администрации указываются по-другому. Поэтому прежде, чем клепать фальшивые бумажки, неплохо бы «потрудиться изучить матчасть» и тщательней подделывать подпись мэра.

В Воронеже для нужд частичной мобилизации выделили около 30 автобусов муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс». В мэрии уверяют, что на обслуживании пассажиров это никак не скажется. В частности, транспорт направляют не весь сразу. Машины выделяют из резерва предприятия. Несколько автобусов могут снимать с маршрута, но не в часы пик. Движение общественного транспорта в режиме реального времени можно посмотреть на интерактивных картах, в приложении VrnBus, а также на сайте Единого оператора городских пассажирских перевозок. Если все же возникают претензии по работе маршруток, о них можно сообщить по телефону 260-51-23.

Под Воронежем может исчезнуть пруд. В региональный департамент экологии и природных ресурсов поступило обращение от жителей села Каверье Рамонского района. В нем сообщалось о сбросе воды из пруда на балке Канюховка. Сотрудники ведомства провели проверку и выявили нарушения. Кто-то преднамеренно повредил дно водовыпуска, поэтому происходит неконтролируемый спуск воды. В результате чего пруд деградирует. Информацию о нарушении экологи направили в полицию, местную администрацию, Верхне-Донское Управление Ростехнадзора, спасателям и еще несколько ведомств.

В Воронеже полиция возбудила административное дело по факту незаконных строительных работ на объекте культурного наследия. Сигнал в управление по охране таких зданий поступил от горожан. Они заметили работы у памятника истории и культуры «Дом Ивановской», который расположен на улице Бехтерева, 5. В управлении отметили, что работы проводились в нарушение требований действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследи. «Дом Ивановской» построен в 1911 году. На госохрану его приняли в 1987-м. В настоящее время это жилой дом.

Военный комиссар Воронежской области в прямом эфире ответит на вопросы о частичной мобилизации. Эфир начнется 7 октября в 16.00 в группе областного правительства «ВКонтакте». Оставить сообщение военкому можно под постом с анонсом встречи.