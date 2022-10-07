Глафира Тарханова: Набрать 20 кг для роли не проблема, главное потом - сыграть!

Глафира Тарханова в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Звезда сериалов «Громовы», «Измены» и «Синичка» приезжала в столицу Черноземья с комедией про закулисье театральной жизни. И хотя у Глафиры Тархановой в постановке небольшая роль, но так колоритно сыграна, что выходившие со спектакля зрители дружно отдали ей пальму первенства. А «Комсомолка» расспросила артистку и маму четверых сыновей про роли, семейное счастье и «драконьи крылья».

ЕСЛИ ВИЖУ ОБИЖЕННЫХ, У МЕНЯ ВЫРАСТАЮТ ДРАКОНЬИ КРЫЛЬЯ

- Глафира, время сложное, как сейчас со съемками? – поинтересовалась «Комсомолка» у артистки.

- Закончили фильм «Яга», не имею права пока ничего рассказывать о нем. Сейчас не снимаюсь.

- В фильмах вы производите впечатление барышни из 18 века. Вам тяжело в современном мире?

- Это мнение других людей, не имеет ко мне отношения и не соответствует реальности. Я мама четверых детей, в карете не езжу и в кринолинах не хожу. Я адекватная, обычная женщина и жена.

- У вас есть недостатки?

- Я требовательная, как к себе, так и к другим, кому-то это может не понравиться. О моих недостатках знают мои близкие, а на работе я не имею привычки их показывать.

- Вы легкая в общении с режиссерами и партнерами?

- Если хороший режиссер, то да, а если плохой, то он обязательно встретится с моим мнением! Потому что мне уже не 19, я его имею. Где-то я могу заткнуться, не проблема, если понимаю, что могу довериться человеку. Если я могу довериться, ему будет непросто.

- Непосредственность и эмоциональность вам помогает или мешает?

- Как актриса может быть безэмоциаональной? И вообще, я - за правду. Если я вне себя, об этом все узнают - моя энергия снесет все. Я могу это долго сдерживать, и если человек захочет это потушить, мы можем переговорить на этот счет. А так у меня могут драконьи крылья вырасти, и пламя просто сожжет все. Это минус, и мое второе образование - психфак - мне во многом помог это потушить. И кстати, я обычно не за себя, а за кого-то начинаю сжигать - если кого-то обижают. И тогда единственный шанс выжить - бежать. Ну или извиниться.

Глафира Тарханова в спектакле "Главная роль" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПОПРАВИТЬСЯ ИЛИ ПОБРИТЬСЯ НА ЛЫСО ДЛЯ РОЛИ НЕСЛОЖНО, ТРУДНЕЕ ПОТОМ СЫГРАТЬ

- В чем вы никогда не будете сниматься? Кто-то не соглашается в гробу лежать, кто-то - играть преступников.

- Про постельные сцены я уже говорила. Но времена меняются, все зависит от сценария, от проекта. В свое время я сначала отказалась сниматься в сериале «Измены», потому что были сцены, которые меня коробили, дочитав до второй серии, я поняла, что с этим не смогу быть в кадре. Но потом снялась - с дублершей! Мы нашли компромисс с режиссером в определенных сценах. Но каждый раз не знаешь, найдешь ли ты компромисс. В остальном, вопрос к качеству сценария. История может быть разной, и что-то ты в итоге нароешь в этом преступнике. Если там все плохо написано, то нет смысла.

- У режиссеров есть стереотип – снимать вас в положительных ролях. А вам самой кого хочется сыграть?

- Разное. Важно, чтобы было качество. Если хороший материал, какая разница, положительная или отрицательная героиня. Тем более что в хорошем материале не будет положительных и отрицательных, потому что люди неоднозначны. Когда объема нет, все плоско и неинтересно. С качеством сейчас проблемы.

- Вы еще говорили, что вам претят роли с матом.

- Негативное отношение к мату у меня связно с детством, когда я много ездила в электричках, там встречались пьяные мужчины, которые разговаривали на другом языке. И для меня это было скорее связано с опасностью. Сейчас я повзрослела, к этому проще отношусь. Хотя мне кажется, многие мои коллеги и знакомые, которые употребляют мат в жизни, при мне не матерятся. Не потому, что я их попросила, я даже не знаю, как они перестраиваются. То есть мы нормально общаемся. Я найду, каким словом воспользоваться, и это будет не менее страшно. Но без мата. Дело же не в этих словах. И вообще, у нас дети, так зачем приводить в дом людей, которые употребляют «грязные» слова?

- А как вы к внешности относитесь? Если, например, для роли предложат на лысо побриться или потолстеть на 20 кило.

- Без проблем. Да я каждый раз в беременность набирала по 20 кг. Непросто сбрасывать, конечно, и чем старше, тем сложнее. Ничего такого. Главное – потом сыграть! А то наберешь, а сыграть не сможешь! Ради чего набирали? И на лысо не проблема - я бы запросто так ходила. Мне вообще неважно, как на меня на улице люди реагируют. Я вот сегодня запросто ходила по магазинчикам ненакрашенная. Я была на улице не актриса, а просто приезжий человек. Если кому-то не нравится - это их проблемы. А в остальном мне важнее не внешность, а чтобы была работа. Сейчас это самое актуальное. Актриса должна быть разной. Внешность кому-то дана, кому-то нет. И ты ничего с этим сделать не можешь: ноги либо длинные, либо короткие. Моим родителям спасибо: меня можно и в национальный образ увести - брови потемнее накрасить, а можно - сделать обычной девчонкой из соседнего двора. А я спокойно к себе отношусь, я не из тех, кто боится смотреть на себя. Есть проблемы у актрис, когда они внутренне себя считают Джульеттой, а внешне ну совсем не похожи. Может найтись режиссер, который увидит в ней Джульетту. И все актрисы мечтают о таком режиссере, который разглядит в ней то, уникальное. Но сейчас, и это моя боль, - эра продюсерского кино. Никто уже никого не открывает. Я не знаю, по каким правилам сейчас выбирают актеров. Ты приходишь на пробы, выполняешь задачу режиссера, а там стоят десять продюсеров, которые выбирают. А что они хотят увидеть в этой героине – у каждого свое. Кто-то хочет просто блондинку, просто они ему нравятся. И что бы ты ни сыграла, будет все равно. Мне обидно, что это немножко не про профессию. Хороший режиссер на пробах видит внутренний потенциал, а продюсеры вообще не про это. А выбирают сейчас продюсеры.

- Глядя на свою фильмографию по прошествии времени, в каких картинах передумали бы сниматься?

- Это все равно опыт, общение с новыми людьми. Да, есть работы, которые не столь значительны для меня. И сейчас я понимаю, почему. Но я это понимаю, потому что я там уже побывала. А что было бы, если бы этого не было, кто знает? Это опыт, как и любая проба: бывают такие, что ходишь и получаешь удовольствие, с партнером и режиссером все совпало, а не утверждают. Обидно. Если удалось получить удовольствие – это круто. А бывает, вышел и думаешь: что это было вообще? Но это актерская профессия. Обломов у нас много в жизни.

Глафира Тарханова в спектакле "Главная роль" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ЗАБОТЬТЕСЬ О БЛИЖНЕМ КРУГЕ

- Ваше психологическое образование помогает в профессии?

- Конечно. Мне кажется, я вообще стала спокойнее после психфака. Все же говорят, что психфак любому человеку пригодится.

- Сейчас непростое время, можете поделиться простыми психологическими приемами, как их пережить, не сломаться?

- Взрослый человек должен к себе прислушиваться. Вечером подумать, как прошел день, почему сорвалась на тетеньку в маршрутке. Что со мной не так? Это же не в тетеньке дело. А во мне. Заниматься своей семьей. Вообще близкий круг сейчас - самое главное. Мы все говорим про межрегиональные, межинтернациональные проблемы, а тем временем наши дети приходят из школы, и на них никто не обращает внимания. Внимание нужно сейчас ближнему кругу. Никто не мешает вам создавать вокруг себя прекрасную атмосферу, приготовить вкусный обед, порадовать ребенка, почитать ему книжку, вместе посмотреть кино. Ближний круг - то, что в нашей власти. В миропорядке мы ничего не можем поменять. А здесь расчищайте. Не только порядок наводите, подметая пол. Но и порядок эмоциональный. Может, надо на терапию пойти. Потому что как только мама успокаивается - и дети успокаиваются. Ребенку надо, чтобы мама ему посвятила время - погуляла, суп с ним поела. Важно услышать, что ребенок хочет.

- Вам с четырьмя детьми удается всех слышать?

- Конечно, не просто. И чем больше детей - тем сложнее. А не так, что если четверо - то все уже идет по накатанной. Я стараюсь. Хотя дети привыкли, что я часто уезжаю. Но они в такой семье родились - такова данность. Я с ними на связи по телефону. Но бывает, что я прихожу после спектакля, а у нас уроки никто не сделал! И я начинаю с ними делать - от младшего к старшему, с ним мы можем закончить ночью. Это неправильно, но что делать. Вот недавно уговаривала его сделать математику, он сопротивлялся. Я сказала: давай просто сделаем минимум, я помогу (училась в физматшколе, на школьную программу меня хватает), если у тебя не будет проблем, я просто не вмешиваюсь. Но конечно вопросы возникли. Мы все сделали. И на след день он написал лучше всех контрольную и еще подсказал отличникам. И потом сказал «вау, это было прикольно». Это была совместная победа. Но не каждый вечер я так могу. И мне не так важны оценки как таковые, важнее знания.

- Дети помогают?

- У нас есть помощница, иначе я бы все это не вывезла. А так старший помогает с уроками младшим. Иногда забирает кого-то из братьев из школы. Он на это спокойно идет, это для него не ограничение свободы. Но я понимаю, еще чуть-чуть и у него будет совсем другая сфера интересов, поступление в институт.

Глафира Тарханова в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗАГОЛОВКИ «ОНА СКОРО РОДИТ ПЯТОГО» ЧИТАЮТ ТЕ, КОМУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

- Муж-актер не ревнует к вашему успеху, все-таки вы более знаменитая. А мужчинам важно быть главным.

- Это такое странное понятие: должен быть кто-то главным или нет. А за него не могу ответить. Разные периоды были, но за 15 лет брака мы уже сжились с этим.

- Актерские браки часто распадаются, а у вас крепкий...

- У актерских браков примерно такой же процент разводов, как и у других людей. Мне, конечно, психфак помог. Совместная жизнь - это работа. Надо подстраиваться, чтобы создать свою «фазенду». Вот каждый день и поливаем-взращиваем.

- У вас вся семья актерская - родители-артисты, муж-актер, это плюс или минус?

- Это здорово, потому что это единый культурный уровень. Для нас читать книги – норма, посмотреть хорошее кино – норма, обсудить спектакль, даже если не всем нравится одно и тоже, разные вкусы. Это комфортно.

- Никто никого не учит «я лучше знаю, как тебе это сыграть»?

- Вообще не про нас. Мы разделяем профессию и семью. Мы можем поделиться, чтобы выслушали, а советов друг другу в профессиональном плане не даем.

- Как относитесь к сплетням о себе?

- Это нормально в интернете: «Она скоро родит пятого!» - прям готовый заголовок. Они, наверное, лучше знают, что со мной происходит. Ну что мне делать с этой информацией? Такое будут читать те, кому делать нечего. В то время, пока у них рядом собственный ребенок бегает без внимания.

- Поделитесь своей цитрусовой диетой, на которой худеете после родов?

- Впервые слышу. На такой диете можно сжечь желудок. Вообще диеты - это индивидуально. Сейчас я на спорте - регулярно два раза в неделю. Либо зал в Москве, либо онлайн, если на выезде, у меня с собой резиночки, кроссовки. Даже сегодня занималась в гостинице. Это очень круто. И необходимо для здоровья. Это ощущение легкости в теле. Но человек должен сам до этого дойти. У меня тоже не было времени, находились отговорки. Но в какой-то момент я поняла, что это мне необходимо. Рада, что я к этому пришла.

- На салоны красоты находите время?

- Я не по этой части вообще. Максимум - маникюр и то очень быстро. У меня есть мастер, но я к ней не попадаю, потому что у нее запись, а мне надо спонтанно, когда по пути есть час времени. И вообще мне там скучно долго сидеть. Ну волосы если надо подкрасить в определенный цвет. А так - нет.