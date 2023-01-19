Власти отреагировали на причины сбоев в водоснабжении воронежцев

Вадим Кстенин: "Коммунальные услуги стоят немалых денег и должны оказываться в полном объеме" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Вадим Кстенин провел совещание по проблемам холодного водоснабжения и водоотведения в Воронеже. На нем обсудили их причины и выработали меры по устранению. Об этом рассказали в горадминистрациии 19 января.

Кроме руководства ресурсоснабжающей организации ООО «РВК-Воронеж» на мероприятии присутствовали первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин, и. о. руководителя управления ЖКХ Игорь Черенков и глава ГЖИ по Воронежской области Дмитрий Соломаха.

ПОЧЕМУ ПЛОХОЙ НАПОР ВОДЫ?

Вадим Кстенин в начале своего выступления подчеркнул, что в рамках концессионного соглашения в развитие и модернизацию мощностей и сетей водоснабжения уже вложены миллиарды рублей. Это позволило в предыдущие годы не сталкиваться с системными проблемами. Но сейчас горожане массово жалуются на неудобства.

– Сразу в нескольких густонаселенных микрорайонах воронежцы видят понижение давления, отсутствие воды, даже когда нет серьезных аварий. Мне нужны четкие ответы о причинах, чтобы мы могли вместе выработать мероприятия по их устранению, – сказал мэр.

Гендиректор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко пояснил, что компания эксплуатирует свыше 250 скважин. Ежегодно несколько из них на разных водоподъемных станциях выводятся из строя, поскольку изнашиваются либо от длительности работы, либо из-за особенностей воронежских подземных водоносных горизонтов и качества воды. Происходит коррозионный износ проволочной обмотки, который практически невозможно спрогнозировать. А он приводит к разрушению фильтров.

Поддержание добычи на водозаборах ведется двумя методами – ремонтом скважин с восстановлением их производительности ударно-вакуумным методом (это на некоторое время возвращает скважинам возможность давать обычные объемы воды), ремонтом фильтрующих конструкций, а также их перебуриванием. В 2022 году специалисты восстановили 14 скважин, вновь пробурили четыре. Это позволяло в течение года обеспечивать Воронеж водой.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО?

– К сожалению, в период ноября-декабря 2022 года произошел непредвиденный выход из строя целого ряда скважин на двух водоподъемных станциях. Снижение производительности также вызвано сезонными изменениями физического состояния подземных вод. В работу были введены все скважины, находившиеся в резерве, но их производительности оказалось недостаточно, – сказал Олег Николаенко.

Он добавил, что сразу были начаты компенсационные меры, чтобы стабилизировать работы первых подъемов станций. На трех скважинах установили более производительные насосы, на семи – увеличили загрузку водоподъемных колонн. Подачу воды удалось стабилизировать.

– Также мы провели все возможные в этих условиях корректировки гидродинамической модели Воронежа, чтобы минимизировать проблемы для горожан, выполнили все переключения с тех ВПС, где есть резервы и техническая возможность, а также продолжаем ремонтные работы по восстановлению производительности скважин. Однако без перебуривания не обойдемся, поскольку дефицит воды остается существенным – около 6 тысяч кубометров в сутки, – подытожил Олег Николаенко.

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОГДА НАЧНУТ БУРИТЬ СКВАЖИНЫ?

Вадим Кстенин потребовал отчета: сколько скважин требуется ввести в эксплуатацию и в какие сроки. Мэру доложили, что проектную документацию на перебуривание начали готовить сразу же после остановки первых скважин и тогда же объявили поиск подрядчиков.

Для ремонта скважин заключен договор с подрядной организацией на восстановление их производительности с реагентной декольматационной обработкой прифильтровых зон и установкой фильтров-дублеров. К работам организация приступит в начале февраля. Чтобы увеличить добычу воды, были скорректированы планы по бурению на 2023 год 11-ти скважин. Первую начнут бурить в феврале, еще две в марте.

– Чтобы минимизировать риск повторения проблемы в будущем, изысканы дополнительные финансовые средства. На вторую половину года намечено бурение внеплановых 10-ти скважин, проектные работы будем выполнять в первом полугодии, – дополнил Олег Николаенко.

Вадим Кстенин поручил увеличить количество техники и специалистов у подрядчиков и максимально ускорить их выход на объекты.

– Горожане не могут и не должны ждать столько времени, вода нужна людям каждый день. Сейчас надо сосредоточиться на оперативном восстановлении фильтрующих конструкций на тех скважинах, которые могут показать высокую производительность. Старт работ нужно ускорить, – потребовал мэр.

ДОКЛАДЫВАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Также глава города дал задание провести дополнительную ревизию всех имеющихся повысительных мощностей в домах с низким давлением, проверить работоспособность и восстановить, независимо от балансодержателей насосного оборудования. И потребовал докладывать о ситуации ежедневно.

– В свое время администрация города и областное правительство приложили неимоверные усилия, чтобы воронежцы забыли о проблеме, которая их мучила долгие годы – вода по графику. Сейчас мы должны приложить еще больше усилий, чтобы людям не пришлось вспоминать про нее, коммунальные услуги стоят немалых денег и должны оказываться в полном объеме, – сказал Вадим Кстенин.

Руководитель ГЖИ по Воронежской области Дмитрий Соломаха также заявил, что инспекция крайне заинтересована в скорейшем устранении причин проблем с холодным водоснабжением, которые беспокоят горожан.

– Мы получаем большое количество обращений. Понимаю, что у снижения давления есть объективные причины, но хочу напомнить, что есть нормативные сроки устранения, за пределами которых для поставщика услуги наступает административная ответственность. В связи с этим настоятельно рекомендую РВК-Воронеж дополнительно проработать вопрос переключения абонентов на иные водопроводные линии там, где есть такая возможность, – подчеркнул Дмитрий Соломаха.

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ В ТЕМЕ

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем телеграм-канале, что знает о негодовании жителей столицы Черноземья по поводу водоснабжения и сообщил, что лично подключится к этой проблеме.

– Мэр Вадим Кстенин подробно изложил причины проблемы, но в любом случае подключусь к разрешению ситуации лично. В самые ближайшие дни вызову к себе всех участников процесса, включая РВК, и очень строго спрошу за то, что происходит. Это ненормально, когда воронежцы лишаются самых простых бытовых услуг. Об итогах такого совещания расскажу дополнительно, - подчеркнул глава региона.