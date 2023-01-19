Воронежцы в декабре активно оформляли кредиты

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По данным ВТБ, всего за 2022 год банком в регионе было выдано клиентам 895,5 млн рублей на покупку транспорта .

Самыми продуктивными месяцами в прошлом году были ноябрь и декабрь –в обоих случаях были заключены сделки на приобретение машин на сумму более 115 млн рублей. В январе и июле жители области также активно приобретали автомобили, получив в банке свыше 90 млн рублей. Аналогичный всплеск интереса к автокредитованию произошел в августе – 91,6 млн рублей. Он связан с возобновлением льготной госпрограммы. Всего в 2022 году доля сделок по ней в регионе составила 31% (по количеству).

В 2022 году воронежцы чаще всего выбирали марку Lada – отечественному автопрому отдали предпочтение 45% покупателей. В ТОП-3 наиболее покупаемых автомобилей вошли также CHERY и HAVAL. Сохранился также высокий спрос на новые автомобили: за год доля сделок на первичном авторынке составила 55%.

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По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.