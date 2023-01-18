Крещение 2023 в Воронеже: список купелей, прогноз погоды и дорожные перекрытия

Всего в регионе организуют 124 удобных и безопасных купелей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает один из важнейших праздников - Крещение Господне. В храмах и церквях вечером среды начнутся службы. А тысячи жителей в каждом из регионов нашей страны отправятся осуществлять народную традицию - купаться в проруби.
В прошлом году воронежцам не очень повезло с погодой: к неслабым морозам добавился сильный порывистый ветер. На этот раз синоптики дают более вдохновляющий прогноз. К 19 числу холодный арктический антициклон должен окончательно уйти из наших широт в сторону Казахстана. Температура воздуха в праздничную ночь будет балансировать между нулем градусов и небольшим минусом.
АДРЕСА КУПЕЛЕЙ
В Воронеже в 2023-м оборудуют девять мест для крещенских купаний. Их организуют в уже привычных для горожан местах. Изменится лишь одна точка: из-за строительных работ в районе Остужевской развязки власти отказались от купели на улице 25 Января, 52. Вместо нее сделают подход к воде на Суворовской косе. Полный список мест для купаний в Воронеже приводим ниже.
Железнодорожный район:
- на воронежском водохранилище, Суворовская коса (в районе смотровой площадки);
- на реке Усманка, у Троицкого храма (Боровое);
- на Усманке, у дома № 1в по улице Пляжной (Боровое).
Левобережный район:
- на водохранилище, у Успенского храма;
- на водохранилище, у дома №2 по переулку Колыбельному.
Ленинский район:
- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.
Советский район
- Малышевские озера (Малышево).
Центральный район
- на водохранилище, у Адмиралтейской площади;
- на водохранилище, в районе санатория имени Горького.
Всего в регионе организуют 124 удобных и безопасных купелей. Места для купаний оснастят освещением, раздевалками, пунктами обогрева и горячим чаем. Везде будут дежурить врачи, спасатели и полицейские.
ДОРОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Из-за крещенских купаний вечером среды изменится движение в центре Воронежа и Железнодорожном районе. Так, с 22 часов 18 января до 6.00 19 января перекроют проезд:
– по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (от Чернышевского до Большой Стрелецкой и от Большой Стрелецкой до переулка Бауманского);
– по Таранченко и Декабристов (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской);
– по Карла Маркса (от Декабристов до Софьи Перовской);
– по Суворова (от улицы 25 Января до дома № 96 по Суворова).
Кроме того, с 17 часов среды и до шести утра четверга запретят парковку на улицах:
– Фридриха Энгельса (от дома № 14в/1 до дома № 14в/2 – вдоль Благовещенского кафедрального собора);
– Софьи Перовской (от Большой Стрелецкой до улицы Володарского);
– Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Коперника и в обратном направлении);
– Освобождения Труда (от улицы Сакко и Ванцетти до Крестьянской);
– Дарвина (от дома № 2А по улице Дарвина до улицы Лесной Поселок);
– в переулке Ольховом (от дома № 9А по переулку Ольховому до Ленинского проспекта).
ЗДОРОВЬЕ
Погружение в ледяную воду - хоть и не долгий, но все же серьезный стресс для организма. При идеальном сценарии готовиться к купаниям нужно заранее, за несколько недель. Однако есть ряд и локальных медицинских рекомендации, которые тоже помогут снизить риски для организма. Помимо того, что погружаться в воду нужно только в специально оборудованных местах, следует:
- отказаться от алкоголя;
- за два часа до погружения плотно поесть. Это усилит устойчивость организма к перепаду температуры;
- непосредственно перед заходом в воду разогрейте мышцы (подойдут обычные приседания, наклоны, махи руками);
- к купели подходите осторожно, в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы снизить риск падения и предотвратить обморожение;
- для купания женщинам следует выбрать сплошные купальники, а мужчинам - свободные плавки-шорты;
- убедитесь, что лестница для спуска в воду устойчива. При входе и выходе из проруби обязательно держитесь за поручни;
- при входе в воду остановитесь на оптимально комфортной глубине, не плавайте;
- окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы;
- выходить в вертикальном положении трудно и опасно (можно уйти под лед). Чтобы избежать этого, воспользуйтесь помощью окружающих.
- после купания разотрите кожу полотенцем и наденьте сухую одежду;
- чтобы организм не переохладился, выпейте чай (лучше всего из ягод, фруктов, трав).