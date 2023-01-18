Крещение 2023 в Воронеже: список купелей, прогноз погоды и дорожные перекрытия

Всего в регионе организуют 124 удобных и безопасных купелей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает один из важнейших праздников - Крещение Господне. В храмах и церквях вечером среды начнутся службы. А тысячи жителей в каждом из регионов нашей страны отправятся осуществлять народную традицию - купаться в проруби.

В прошлом году воронежцам не очень повезло с погодой: к неслабым морозам добавился сильный порывистый ветер. На этот раз синоптики дают более вдохновляющий прогноз. К 19 числу холодный арктический антициклон должен окончательно уйти из наших широт в сторону Казахстана. Температура воздуха в праздничную ночь будет балансировать между нулем градусов и небольшим минусом.

АДРЕСА КУПЕЛЕЙ

В Воронеже в 2023-м оборудуют девять мест для крещенских купаний. Их организуют в уже привычных для горожан местах. Изменится лишь одна точка: из-за строительных работ в районе Остужевской развязки власти отказались от купели на улице 25 Января, 52. Вместо нее сделают подход к воде на Суворовской косе. Полный список мест для купаний в Воронеже приводим ниже.

Железнодорожный район:

- на воронежском водохранилище, Суворовская коса (в районе смотровой площадки);

- на реке Усманка, у Троицкого храма (Боровое);

- на Усманке, у дома № 1в по улице Пляжной (Боровое).

Левобережный район:

- на водохранилище, у Успенского храма;

- на водохранилище, у дома №2 по переулку Колыбельному.

Ленинский район:

- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.

Советский район

- Малышевские озера (Малышево).

Центральный район

- на водохранилище, у Адмиралтейской площади;

- на водохранилище, в районе санатория имени Горького.

Всего в регионе организуют 124 удобных и безопасных купелей. Места для купаний оснастят освещением, раздевалками, пунктами обогрева и горячим чаем. Везде будут дежурить врачи, спасатели и полицейские.

ДОРОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Из-за крещенских купаний вечером среды изменится движение в центре Воронежа и Железнодорожном районе. Так, с 22 часов 18 января до 6.00 19 января перекроют проезд:

– по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (от Чернышевского до Большой Стрелецкой и от Большой Стрелецкой до переулка Бауманского);

– по Таранченко и Декабристов (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской);

– по Карла Маркса (от Декабристов до Софьи Перовской);

– по Суворова (от улицы 25 Января до дома № 96 по Суворова).

Кроме того, с 17 часов среды и до шести утра четверга запретят парковку на улицах:

– Фридриха Энгельса (от дома № 14в/1 до дома № 14в/2 – вдоль Благовещенского кафедрального собора);

– Софьи Перовской (от Большой Стрелецкой до улицы Володарского);

– Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Коперника и в обратном направлении);

– Освобождения Труда (от улицы Сакко и Ванцетти до Крестьянской);

– Дарвина (от дома № 2А по улице Дарвина до улицы Лесной Поселок);

– в переулке Ольховом (от дома № 9А по переулку Ольховому до Ленинского проспекта).

ЗДОРОВЬЕ

Погружение в ледяную воду - хоть и не долгий, но все же серьезный стресс для организма. При идеальном сценарии готовиться к купаниям нужно заранее, за несколько недель. Однако есть ряд и локальных медицинских рекомендации, которые тоже помогут снизить риски для организма. Помимо того, что погружаться в воду нужно только в специально оборудованных местах, следует:

- отказаться от алкоголя;

- за два часа до погружения плотно поесть. Это усилит устойчивость организма к перепаду температуры;

- непосредственно перед заходом в воду разогрейте мышцы (подойдут обычные приседания, наклоны, махи руками);

- к купели подходите осторожно, в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы снизить риск падения и предотвратить обморожение;

- для купания женщинам следует выбрать сплошные купальники, а мужчинам - свободные плавки-шорты;

- убедитесь, что лестница для спуска в воду устойчива. При входе и выходе из проруби обязательно держитесь за поручни;

- при входе в воду остановитесь на оптимально комфортной глубине, не плавайте;

- окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы;

- выходить в вертикальном положении трудно и опасно (можно уйти под лед). Чтобы избежать этого, воспользуйтесь помощью окружающих.

- после купания разотрите кожу полотенцем и наденьте сухую одежду;

- чтобы организм не переохладился, выпейте чай (лучше всего из ягод, фруктов, трав).