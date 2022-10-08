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Спорт8 октября 2022 13:02

Воронежский «Факел» сыграл вничью с питерским «Зенитом»

После удачного первого тайма наши игроки сумели отбиться во втором
Юрий КОЗЛОВ
Гол Георгия Гонгадзе принес "Факелу" ничью.

Гол Георгия Гонгадзе принес "Факелу" ничью.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Перед домашним матчем «Факела» с «Зенитом» включили зажигательный «Туман» «Сектора газа». А первый удар по мячу нанесла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

Первый удар по мячу сделала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

Первый удар по мячу сделала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Восточная трибуна, как и Центральная, была забита практически до отказа.

Восточная трибуна, как и Центральная, была забита практически до отказа.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Болельщики "Зенита" заняли почти всю гостевую трибуну.

Болельщики "Зенита" заняли почти всю гостевую трибуну.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Фанаты "Факела" по-прежнему не ходят на матчи из-за Fan ID.

Фанаты "Факела" по-прежнему не ходят на матчи из-за Fan ID.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

И это поначалу принесло удачу «Факелу». На 12 минуте воронежцы отлично разыграли угловой. Гонгадзе ударил головой – Кержаков был бессилен – 1:0.

В середине тайма «Зенит» сумел отыграться После длинного заброса из глубины поля Малком ударил мимо Свинова – 1:1. Засунул мяч под майку и с ним пробежал к центру поля.

У ворот "Факела" часто было жарко.

У ворот "Факела" часто было жарко.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Одними из самых активных были два потенциально будущих россиянина Клаудиньо и Малком.

Одними из самых активных были два потенциально будущих россиянина Клаудиньо и Малком.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Потом Свинов чуть не подарил «Зениту» второй гол, отдал неточный пас. К счастью, последовал удар выше ворот. Зато после этого Свинов спас, не дав переиграть себя в ближнем бою – 1:1 после первого тайма.

«Зенит» давил. На 71 минуте мяч чудом не залетел в ворота «Факела», скакал по ленточке, но все-таки его сумели выбить.

На 50 минуте у «Зенита» вновь едва не сработал дальний заброс. Божин так неудачно сбросил мяч головой, что Свинов еле вытащил его из ближнего угла. А потом в середине тайма наш вратарь снова спас после удара из пределов штрафной.

"Факел" во втором тайме порой защищался с трудом, но все же сумел выстоять.

"Факел" во втором тайме порой защищался с трудом, но все же сумел выстоять.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

И все же «Факел» удержал ничью. Воронежская команда набрала десять очков, но опустилась на 13 место.

15 октября «Факел» сыграет на выезде с «Химками», идущими на 15 месте с 8 очками. Матч начнется в 14.00.

Спорт: ФУТБОЛФК "Факел" (Воронеж), сезон 2022-2023 годов в Премьер-лиге