Воронежский «Факел» сыграл вничью с питерским «Зенитом»

Гол Георгия Гонгадзе принес "Факелу" ничью. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Перед домашним матчем «Факела» с «Зенитом» включили зажигательный «Туман» «Сектора газа». А первый удар по мячу нанесла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

Первый удар по мячу сделала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Восточная трибуна, как и Центральная, была забита практически до отказа. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Болельщики "Зенита" заняли почти всю гостевую трибуну. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Фанаты "Факела" по-прежнему не ходят на матчи из-за Fan ID. Фото: Юрий КОЗЛОВ

И это поначалу принесло удачу «Факелу». На 12 минуте воронежцы отлично разыграли угловой. Гонгадзе ударил головой – Кержаков был бессилен – 1:0.

В середине тайма «Зенит» сумел отыграться После длинного заброса из глубины поля Малком ударил мимо Свинова – 1:1. Засунул мяч под майку и с ним пробежал к центру поля.

У ворот "Факела" часто было жарко. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Одними из самых активных были два потенциально будущих россиянина Клаудиньо и Малком. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Потом Свинов чуть не подарил «Зениту» второй гол, отдал неточный пас. К счастью, последовал удар выше ворот. Зато после этого Свинов спас, не дав переиграть себя в ближнем бою – 1:1 после первого тайма.

«Зенит» давил. На 71 минуте мяч чудом не залетел в ворота «Факела», скакал по ленточке, но все-таки его сумели выбить.

На 50 минуте у «Зенита» вновь едва не сработал дальний заброс. Божин так неудачно сбросил мяч головой, что Свинов еле вытащил его из ближнего угла. А потом в середине тайма наш вратарь снова спас после удара из пределов штрафной.

"Факел" во втором тайме порой защищался с трудом, но все же сумел выстоять. Фото: Юрий КОЗЛОВ

И все же «Факел» удержал ничью. Воронежская команда набрала десять очков, но опустилась на 13 место.

15 октября «Факел» сыграет на выезде с «Химками», идущими на 15 месте с 8 очками. Матч начнется в 14.00.