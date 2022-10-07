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Спорт7 октября 2022 14:58

Спортивные выходные в Воронежской области: Петровская регата, универсальный и рукопашный бой, гонки на лодках-драконах и на собачьих упряжках

А еще пройдут первенство ЦФО по баскетболу, чемпионат рыболовов региона, соревнования по лыжероллерам и плаванию и старт первенства по хоккею
Юрий КОЗЛОВ
Парусные гонки - это и спорт, и романтика.

Парусные гонки - это и спорт, и романтика.

Фото: vfps36.ru

Ближайшие выходные в Воронежской области будут богатыми на спортивные события. Незабываемое зрелище подарит любителям соревнований яхт Петровская регата, которая пройдет 8 и 9 октября в акватории водохранилища возле парка «Алые паруса». Сезон закрывается, и это в 2022 году будет последняя возможность посмотреть состязания лучших мастеров обращения с парусом области. В соревнованиях собираются участвовать 70 спортсменов. Гонки будут начинаться в 12.00.

Для любителей единоборств в Воронежской области пройдут три турнира. 8 октября в Каменке – первенство и чемпионат региона по рукопашному бою. Поединки пройдут в спорткомплексе «Здоровье» (улица Полевая, 2а) 8 октября, начиная с 10 часов.

На этот раз мастера рукопашного боя приедут в Каменку.

На этот раз мастера рукопашного боя приедут в Каменку.

Фото: csk.organizations.mchs.gov.ru

А в поселке Отрадное Новоусманского района состоятся всероссийские соревнования по универсальному бою. На них приедут 300 спортсменов. Бои стартуют в 10.00 по адресу: улица 50 лет Октября, д.41а.

В универсальных боях будут участвовать 300 спортсменов.

В универсальных боях будут участвовать 300 спортсменов.

Фото: tomsk.gov.ru

В спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) 8 и 9 октября пройдут экзотические гонки на собачьих упряжках «Звезда Черноземья-2022». Дистанция будет в отличие от более традиционной зимней проходить по грунту и на колесах. В гонках будут участвовать крупные породы собак, в частности, хаски и маламуты. Чемпионат и первенство Воронежской области стартуют в 10.00.

На соревнованиях «Звезда Черноземья-2022» можно поболеть не только за людей, но и за собак.

На соревнованиях «Звезда Черноземья-2022» можно поболеть не только за людей, но и за собак.

Фото: Звезда Черноземья – 2022 ВКонтакте

На «Олимпике» 8 и 9 октября также состоятся областные соревнования по лыжероллерам. В них будут участвовать 50 спортсменов. Соревнования начнутся тоже в 10.00. Так что у посетителей «Олимпика» будет выбор: посмотреть на состязания людей на роликах или гонок с участием братьев наших меньших.

Гонки спортсменов на лыжероллерах стартуют 8 и 9 октября в 10.00.

Гонки спортсменов на лыжероллерах стартуют 8 и 9 октября в 10.00.

Фото: kultura-butur.vrn.muzkult.ru

В выходные на левом берегу в спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (ул. Цимлянская 3а) пройдет первенство ЦФО по баскетболу среди команд юношей до 15 лет (2009 года и моложе). На юных мастеров укрощения оранжевого мяча можно будет посмотреть и 8, и 9 октября, начиная с 9.00. А в спортзале учебно-спортивного комплекса (ул. Средне-Московская, д.72) с 8 октября стартует чемпионат ЦФО. Там игры будут начинаться с 15.00.

Баскетбольные баталии пройдут в выходные и на левом берегу, и в центре Воронежа.

Баскетбольные баталии пройдут в выходные и на левом берегу, и в центре Воронежа.

Фото: minsport.ryazangov.ru

8 октября в самом центре Воронежа, у Чернавского моста, пройдет чемпионат области по рыболовному спорту. 50 профи в ловле спиннингом с берега будут соревноваться. Посмотреть на это действо и поучиться у них другим любителям азартных посиделок у воды можно будет с 8.00.

Рыболовные страсти обещают быть горячими.

Рыболовные страсти обещают быть горячими.

Фото: frsvo.ru

А еще 8 октября на водохранилище на гребной базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в) состоится чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ. Состязаться будут около сотни спортсменов на лодках-драконах. Заезды современных викингов можно будет увидеть с 10.00.

Гонки на лодках-драконах начнутся 8 октября в 10.00.

Гонки на лодках-драконах начнутся 8 октября в 10.00.

Фото: soyuzmash.ru

Также 8 октября стартует первенство Воронежской области по хоккею. Начнутся игры в 10.00. Всех, кто хочет посмотреть на то, как себя покажут юные таланты, ждут на ледовых аренах области.

Игры юных хоккеистов, как правило, скучными не бывают.

Игры юных хоккеистов, как правило, скучными не бывают.

Фото: nlomov.pnzreg.ru

Очень масштабные областные соревнования по плавания пройдут в Рамони 8 октября. На них приедут около 200 спортсменов. Заплывы в бассейне спорткомплекса, расположенного по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 50, стартуют 8 октября в 11.00. А в 10.45 начнется парад участников соревнований.

В Рамони будут соревноваться около 200 пловцов.

В Рамони будут соревноваться около 200 пловцов.

Фото: fiz-bor.ru