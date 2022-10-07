Спортивные выходные в Воронежской области: Петровская регата, универсальный и рукопашный бой, гонки на лодках-драконах и на собачьих упряжках

Парусные гонки - это и спорт, и романтика. Фото: vfps36.ru

Ближайшие выходные в Воронежской области будут богатыми на спортивные события. Незабываемое зрелище подарит любителям соревнований яхт Петровская регата, которая пройдет 8 и 9 октября в акватории водохранилища возле парка «Алые паруса». Сезон закрывается, и это в 2022 году будет последняя возможность посмотреть состязания лучших мастеров обращения с парусом области. В соревнованиях собираются участвовать 70 спортсменов. Гонки будут начинаться в 12.00.

Для любителей единоборств в Воронежской области пройдут три турнира. 8 октября в Каменке – первенство и чемпионат региона по рукопашному бою. Поединки пройдут в спорткомплексе «Здоровье» (улица Полевая, 2а) 8 октября, начиная с 10 часов.

На этот раз мастера рукопашного боя приедут в Каменку. Фото: csk.organizations.mchs.gov.ru

А в поселке Отрадное Новоусманского района состоятся всероссийские соревнования по универсальному бою. На них приедут 300 спортсменов. Бои стартуют в 10.00 по адресу: улица 50 лет Октября, д.41а.

В универсальных боях будут участвовать 300 спортсменов. Фото: tomsk.gov.ru

В спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) 8 и 9 октября пройдут экзотические гонки на собачьих упряжках «Звезда Черноземья-2022». Дистанция будет в отличие от более традиционной зимней проходить по грунту и на колесах. В гонках будут участвовать крупные породы собак, в частности, хаски и маламуты. Чемпионат и первенство Воронежской области стартуют в 10.00.

На соревнованиях «Звезда Черноземья-2022» можно поболеть не только за людей, но и за собак. Фото: Звезда Черноземья – 2022 ВКонтакте

На «Олимпике» 8 и 9 октября также состоятся областные соревнования по лыжероллерам. В них будут участвовать 50 спортсменов. Соревнования начнутся тоже в 10.00. Так что у посетителей «Олимпика» будет выбор: посмотреть на состязания людей на роликах или гонок с участием братьев наших меньших.

Гонки спортсменов на лыжероллерах стартуют 8 и 9 октября в 10.00. Фото: kultura-butur.vrn.muzkult.ru

В выходные на левом берегу в спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (ул. Цимлянская 3а) пройдет первенство ЦФО по баскетболу среди команд юношей до 15 лет (2009 года и моложе). На юных мастеров укрощения оранжевого мяча можно будет посмотреть и 8, и 9 октября, начиная с 9.00. А в спортзале учебно-спортивного комплекса (ул. Средне-Московская, д.72) с 8 октября стартует чемпионат ЦФО. Там игры будут начинаться с 15.00.

Баскетбольные баталии пройдут в выходные и на левом берегу, и в центре Воронежа. Фото: minsport.ryazangov.ru

8 октября в самом центре Воронежа, у Чернавского моста, пройдет чемпионат области по рыболовному спорту. 50 профи в ловле спиннингом с берега будут соревноваться. Посмотреть на это действо и поучиться у них другим любителям азартных посиделок у воды можно будет с 8.00.

Рыболовные страсти обещают быть горячими. Фото: frsvo.ru

А еще 8 октября на водохранилище на гребной базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в) состоится чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ. Состязаться будут около сотни спортсменов на лодках-драконах. Заезды современных викингов можно будет увидеть с 10.00.

Гонки на лодках-драконах начнутся 8 октября в 10.00. Фото: soyuzmash.ru

Также 8 октября стартует первенство Воронежской области по хоккею. Начнутся игры в 10.00. Всех, кто хочет посмотреть на то, как себя покажут юные таланты, ждут на ледовых аренах области.

Игры юных хоккеистов, как правило, скучными не бывают. Фото: nlomov.pnzreg.ru

Очень масштабные областные соревнования по плавания пройдут в Рамони 8 октября. На них приедут около 200 спортсменов. Заплывы в бассейне спорткомплекса, расположенного по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 50, стартуют 8 октября в 11.00. А в 10.45 начнется парад участников соревнований.