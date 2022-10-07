Депутат горДумы Олег Черкасов: «Важно, чтобы память о Великой Отечественной войне была рукотворной»

фото: Воронежская городская Дума

В четверг, 6 октября, в Воронеже на Чижовском плацдарме прошло знаковое мероприятие – в торжественной обстановке был открыт бюст Лазарю Дзотову, который героически участвовал в боях за наш город. В церемонии приняли участие мэр Вадим Кстенин, заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов, делегация, специально приехавшая из республики Северная Осетия-Алания. Поддержать инициативу также пришли представители ветеранских организаций и юнармейцы.

фото: Воронежская городская Дума

ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН

Как отметили на церемонии, Лазарь Дзотов – славный сын осетинского народа, уроженец селения Дур-Дур, Северо-Осетинской АССР. Свой подвиг комсомолец, лейтенант Дзотов, совершил ровно 80 лет назад, 15 августа 1942 года, именно здесь, на Чижовском плацдарме, где шли самые ожесточенные бои. Он в числе двух взводов автоматчиков форсировал реку и подавил огневые точки врага, чтобы воинская часть смогла переправиться. А при взятии Чижовского плацдарма Лазарь героически грудью закрыл фашистский дзот, благодаря чему наши солдаты выиграли время и пошли в наступление. Когда после боя нашли его тело, в руке лейтенанта был зажат комсомольский билет, а в нем — записка-завещание.

В ней он написал:

«15 августа 1942 года. Моему народу. В своей службе советскому народу дерусь до последней капли крови за честь, за свободу, за независимость советской земли. Я верен своей воинской присяге, которую принял перед лицом великого народа. Считаю себя до последней минуты своей жизни верным сыном народа. Вперед за Родину! Лейтенант Дзотов».

фото: Воронежская городская Дума

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ АКТУАЛЬНЫ И СЕГОДНЯ

Как рассказали в городской Думе, в этом году приняли решение установить бюст героя на мемориале, который он защищал. Художественную идею воплотил в жизнь известный российский скульптор, народный художник Республики Южная Осетия Николай Дзукаев. За несколько дней до официального открытия памятника он побывал в Воронеже и лично руководил установкой памятника.

фото: Воронежская городская Дума

Зампред Воронежской городской Думы Олег Черкасов пояснил, что в Воронеже свято чтут память боевого офицера. Этот бюст не единственный, что напоминает о подвиге героя жителям столицы Черноземья. В его честь названа одна из улиц Ленинского района.

– Сегодня мы торжественно открыли бюст героя. Важно, чтобы наша память о Великой Отечественной войне была рукотворной, чтобы мы добавляли в нее новые важные страницы, которые сегодня в сложное для нашего народа время актуальны, как никогда, – подытожил Олег Черкасов.

Ирина Шабанова