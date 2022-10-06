В Воронеже открыли бюст Лазарю Дзотову, сражавшемуся за город в годы Великой Отечественной войны

6 октября. Церемония открытия бюста Лазарю Дзотову. Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Сегодня, 6 октября, на Чижовском плацдарме прошла торжественная церемония открытия бюста Лазарю Дзотову. В августе 1942 года на воронежской земле уроженец Северной Осетии совершил выдающийся подвиг - закрыл собой амбразуру вражеского дота, спас жизнь своих товарищей и обеспечил выполнение боевой задачи.

Когда его тело нашли после боя, в руке лейтенанта был зажат комсомольский билет, а в нём - записка. Это было письмо-завещание:

«15 августа 1942 года. Моему народу. В своей службе советскому народу дерусь до последней капли крови за честь, за свободу, за независимость советской земли. Я верен своей воинской присяге, которую принял перед лицом великого народа. Считаю себя до последней минуты своей жизни верным сыном народа. Вперёд за Родину! Лейтенант Дзотов».

Фото мэрии Воронежа

С инициативой установки памятника Лазарю Дзотову в городскую комиссию по культурному наследию обратились представители осетинской республиканской общественности. Их поддержали члены воронежской национальной общины. Воплотил художественную идею бюста в жизнь известный российский скульптор, народный художник Республики Южная Осетия Николай Дзукаев, который посетил город за несколько дней до официального открытия памятника и лично руководил его установкой.

Фото мэрии Воронежа

– С каждым годом все отчетливее вырисовывается значимая роль обороны Воронежа в истории Великой Отечественной войны, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Воины практически всех национальностей нашей необъятной Родины стояли здесь насмерть. Это позволило преградить врагу путь вглубь страны и выстоять Сталинграду. Сегодня в 46 братских могилах на территории Воронежа покоятся почти 27 тысяч его защитников, – отметил мэр Вадим Кстенин.

Глава города поблагодарил гостей из Северной Осетии за весомый вклад в изготовление и доставку бюста и отметил, что работа по увековечиванию памяти о подвигах воинов Красной Армии будет продолжена.

– Буквально накануне я подписал распоряжение о проведении открытого конкурса на лучший проект памятника в честь подвига воинов Красной Армии, закрывших собой амбразуры в боях за Воронеж. Таких героев четверо. И среди них – Лазарь Дзотов. Так что уже вскоре в Воронеже появится еще один памятник с именем отважного воина. В наше непростое время, когда идеи патриотизма, самоотверженности и любви к Родине широко востребованы, это очень важно и значимо, - отметил градоначальник.

В Воронеже чтут память боевого офицера. В его честь названа одна из улиц Ленинского района, где Лазарь Дзотов совершил свой бессмертный подвиг.

Фото мэрии Воронежа

Также в этот день для гостей организовали экскурсию по Воронежу. Они с удовольствием осмотрели основные военные мемориалы города вместе с заместителем главы администрации - полномочным представителем главы городского округа в горДуме Мариной Плиевой. Кроме того, Марина Васильевна оказывала всестороннюю помощь в решении вопросов по установке бюста Лазаря Дзотова.

– Для меня особенно волнительно, что сегодня в наш город приехала делегация из Северной Осетии в такой важный памятный день. Я сама осетинка и Лазарь Дзотов мой соотечественник, и я горжусь тем, что сегодня я служу городу Воронежу и могу поучаствовать в историческом мероприятии, которое останется памяти у нашего народа, – подытожила она.