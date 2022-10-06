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Общество6 октября 2022 16:15

В Воронеже открыли бюст Лазарю Дзотову, сражавшемуся за город в годы Великой Отечественной войны

В мероприятии принял участие мэр Вадим Кстенин
Алексей СЕРГУНИН
6 октября. Церемония открытия бюста Лазарю Дзотову. Фото пресс-службы администрации Воронежа.

6 октября. Церемония открытия бюста Лазарю Дзотову. Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Сегодня, 6 октября, на Чижовском плацдарме прошла торжественная церемония открытия бюста Лазарю Дзотову. В августе 1942 года на воронежской земле уроженец Северной Осетии совершил выдающийся подвиг - закрыл собой амбразуру вражеского дота, спас жизнь своих товарищей и обеспечил выполнение боевой задачи.

Когда его тело нашли после боя, в руке лейтенанта был зажат комсомольский билет, а в нём - записка. Это было письмо-завещание:

«15 августа 1942 года. Моему народу. В своей службе советскому народу дерусь до последней капли крови за честь, за свободу, за независимость советской земли. Я верен своей воинской присяге, которую принял перед лицом великого народа. Считаю себя до последней минуты своей жизни верным сыном народа. Вперёд за Родину! Лейтенант Дзотов».

Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

С инициативой установки памятника Лазарю Дзотову в городскую комиссию по культурному наследию обратились представители осетинской республиканской общественности. Их поддержали члены воронежской национальной общины. Воплотил художественную идею бюста в жизнь известный российский скульптор, народный художник Республики Южная Осетия Николай Дзукаев, который посетил город за несколько дней до официального открытия памятника и лично руководил его установкой.

Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

– С каждым годом все отчетливее вырисовывается значимая роль обороны Воронежа в истории Великой Отечественной войны, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Воины практически всех национальностей нашей необъятной Родины стояли здесь насмерть. Это позволило преградить врагу путь вглубь страны и выстоять Сталинграду. Сегодня в 46 братских могилах на территории Воронежа покоятся почти 27 тысяч его защитников, – отметил мэр Вадим Кстенин.

Глава города поблагодарил гостей из Северной Осетии за весомый вклад в изготовление и доставку бюста и отметил, что работа по увековечиванию памяти о подвигах воинов Красной Армии будет продолжена.

– Буквально накануне я подписал распоряжение о проведении открытого конкурса на лучший проект памятника в честь подвига воинов Красной Армии, закрывших собой амбразуры в боях за Воронеж. Таких героев четверо. И среди них – Лазарь Дзотов. Так что уже вскоре в Воронеже появится еще один памятник с именем отважного воина. В наше непростое время, когда идеи патриотизма, самоотверженности и любви к Родине широко востребованы, это очень важно и значимо, - отметил градоначальник.

В Воронеже чтут память боевого офицера. В его честь названа одна из улиц Ленинского района, где Лазарь Дзотов совершил свой бессмертный подвиг.

Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Также в этот день для гостей организовали экскурсию по Воронежу. Они с удовольствием осмотрели основные военные мемориалы города вместе с заместителем главы администрации - полномочным представителем главы городского округа в горДуме Мариной Плиевой. Кроме того, Марина Васильевна оказывала всестороннюю помощь в решении вопросов по установке бюста Лазаря Дзотова.

– Для меня особенно волнительно, что сегодня в наш город приехала делегация из Северной Осетии в такой важный памятный день. Я сама осетинка и Лазарь Дзотов мой соотечественник, и я горжусь тем, что сегодня я служу городу Воронежу и могу поучаствовать в историческом мероприятии, которое останется памяти у нашего народа, – подытожила она.

Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

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