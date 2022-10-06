Воронежский губернатор обсудил с вице-президентом Ирана сотрудничество в сферах АПК и промышленности

Фото - правительство Воронежской области

Сферы АПК и промышленности, обмен технологиями и туризм – эти направления сотрудничества Воронежской области и Ирана были названы как самые перспективные на сегодняшний день. О них шла речь в ходе переговоров губернатора Александра Гусева и первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера. Итогами встречи, которая прошла в Москве, поделился глава региона в своем телеграм-канале 6 октября.

Фото - правительство Воронежской области

Александр Гусев подчеркнул, что отношения у Воронежской области с Ираном хорошие и развивающиеся. К примеру, по итогам 2022 года товарооборот нашего региона с этой страной составил 2,5 млн долларов. Воронежские предприятия экспортируют котлы и оборудование, древесину и изделия из нее, продукцию сельского хозяйства. Из Ирана на наш рынок так же поступает продукция АПК.

– Уверен, мы можем предложить друг другу гораздо больше. Поэтому рассказал иранской делегации о наших возможностях. Перспективу вижу в дальнейшем сотрудничестве в АПК (там, где его еще нет), промышленности, бизнесе (в частности, в туризме). Еще в планах — развитие связей в высшем образовании и культуре, – пояснил губернатор.

И поделился итогами переговоров. В частности, о чем стороны договорились предметно.

– Направим в Иран нашу делегацию, которая будет состоять преимущественно из представителей воронежских предприятий. Там изучим все возможности для международного сотрудничества. Также предложил установить побратимские связи с одной из провинций республики. Господин Мохбер предложение поддержал, – подытожил Александр Гусев.