Поножовщина в богучарской школе: воронежский психолог рассказала о причинах буллинга

По неофициальной информации, тихого подростка травили одноклассники. И в какой-то момент он сорвался. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В богучарской школе ссора двух 15-летних подростков закончилась реанимацией и уголовным делом. Один из девятиклассников воткнул в голову другому нож. Раненого ребенка отвезли сначала в районную больницу, но потом на вертолете транспортировали в Воронеж. Операция в областной больнице №1 длилась более трех часов. Сейчас школьник в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Нападавшего подростка задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство. Прокуратура взяла под контроль ход расследования. Официальной информации по этому случаю совсем немного. А местные жители и ученики той самой богучарской школы говорят, что девятиклассника, который нанес удар ножом, долгое время травили. Более сильные ребята самоутверждались за его счет.

Что действительно спровоцировало конфликт, еще предстоит разобраться правоохранителям. Однако не секрет, что буллинг нередко приводит к насилию в подростковой среде. Мы попросили воронежского психолога Татьяну Охрименко рассказать, почему возникает травля и как взрослые могут помочь подвергшемуся унижению ребенку.

- Дети, особенно в подростковом возрасте, имеют определенную тенденцию к жестокости. И, к сожалению, за счет принижения других могут чувствовать собственную значимость. Почему так происходит? Если ребенок в семье или компании не ощущает своей важности, то пытается это компенсировать, унижая посторонних. Обычно такой стратегией пользуются «крутые ребята». Тем самым они еще раз обозначают свое влияние. В то же время ребенок, на которого направлен буллинг, копит обиду и агрессию. Его унижают, а он ничего не может сделать. Из-за этого возникает много чувств, которые остаются внутри. И в какой-то момент они могут вырываться наружу в актах слишком сильной агрессии.

Специалист отмечает, что ключевым моментом здесь является именно накопление агрессии. Нельзя этого допускать.

- Взрослым важно наблюдать, есть ли дети, которые ходят поникшими, стараются не привлекать внимания, не смотреть в глаза. Если у ребят постоянная апатия и подавленное состояние, то скорее всего они сталкиваются с буллингом или имеют скрытые негативные эмоции, - объясняет психолог.

Не обязательно учителю или родителю сразу выводить ребенка на какой-то невероятно откровенный разговор. Требовать быстро рассказать, что с ним происходит.

- Важно дать понимание, что вы рядом. И что бы ни случилось, вы сможете выслушать, поддержать и защитить. Обычно дети ничего не рассказывают взрослым, потому что боятся выглядеть глупо, если за них кто-то заступится. Но нужно убедить ребенка, что есть разные способы справиться с проблемой. Защита может выражаться не только физически. Взрослый в состоянии поговорить, перевести в другую в другую школу, организовать встречу с психологом. Чем чаще учителя и родители будут объяснять подросткам, что они могут им все рассказывать и это не обернется против них, тем комфортнее будут себя чувствовать ребята.

Кроме того, если учителя или штатные психологи будут проводить групповые встречи со школьниками, то это поможет выявить детей в зоне риска. Нужно разговаривать о последствиях травли. Организовывать какие-нибудь совместные мероприятия, чтобы словесная агрессия внутри группы переходила в игровые действия, безопасно трансформировалась.