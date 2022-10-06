«Единая Россия» создала региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Решение принято на заседании Генсовета партии 6 октября.

Как подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура - и партийная в том числе. На должности секретарей региональных отделений «Единой России» по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены: врио главы ДНР Денис Пушилин (Донецкое региональное отделение), председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко (Луганское региональное отделение), глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское региональное отделение), замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское региональное отделение).

Также Андрей Турчак рекомендовал фракции «Единой России» определить для поддержания связи с избирателями в новых субъектах РФ следующих депутатов Госдумы: ДНР – Зураба Макиева, ЛНР – Виктора Водолацкого, в Запорожской области – Артёма Бичаева, в Херсонской области - Игоря Кастюкевича.

В заключение Председатель партии отметил, что успех в налаживании нормальной жизни зависит от согласованных действий «Единой России» на новых территориях. Также, по его словам, все положения народной программы партии будут распространены на новые регионы. И партия примет самое активное участие в интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, принявший участие в заседании Генерального совета партии, отметил, что вопросы, вошедшие в повестку дня заседания, отражают полную готовность «Единой России» к серьезной и масштабной работе на территориях Луганской и Донецкой Республик, Запорожской и Херсонской областей, нацеленной на их развитие и повышение качества жизни граждан этих регионов.

«Создание в каждом из новых субъектов РФ региональных отделений партии, назначение их секретарей и формирование оргкомитетов для решения оперативных вопросов необходимы для того, чтобы в кратчайшие сроки распространить на эти регионы действие народной программы «Единой России», ее партийных проектов. Они охватывают все стороны социально-экономической жизни и отвечают потребностям людей, поэтому их претворение в жизнь становится приоритетной задачей.

Фото - пресс-служба

Условия для такой работы уже подготовлены. «Единая Россия», в том числе и Воронежское региональное отделение, создали центры гуманитарной помощи, юридической поддержки, содействуют восстановительным работам в ЛДНР, интеграции законодательной системы», – резюмировал Владимир Нетёсов.

ВРО ВПП "Единая Россия"