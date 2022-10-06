В Воронеже продолжают ликвидировать аварию, оставившую без тепла жителей четырех улиц

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В воронежском водоканале рассказали о ходе работ на месте аварий на водопроводе, из-за которых жители четырех улиц города остались без отопления. Напомним, речь идет о многоэтажках по улицам Лизюкова, Новосибирской, Б. Победы и 60 Армии. Из-за утечек на аварийных участках вода затопила каналы тепловых сетей, и теплоснабжающая организация была вынуждена прекратить подачу теплоносителя.

По данным «РВК-Воронеж», затопление на пересечении водовода и теплотрассы в районе дома №36 по улице Лизюкова обнаружили еще 3 октября. На участке работали три откачивающих установки. После откачки воды 4 октября бригада водоканала провела обследование сетей и определила, что на глубине 3 метров поврежден чугунный водовод диаметром 200 мм. В 6.00 часов 5 октября ремонтная бригада завершила восстановительные работы и благоустройство участка. Однако уже днем того же 5 октября местные жители сообщили о новом порыве по тому же адресу. Сейчас место утечки установили, рабочие приступили к ремонту.

Авария на улице Новосибирской в районе дома №31 возникла также 3 октября. Рабочие выяснили, что повреждена труба водовода диаметром 100 мм.

- Ремонтная бригада откачала воду, определила место утечки, согласовала план проведения работ с учетом подземных коммуникаций и 6 октября в 10:30 приступила к земляным работам, - сообщили в водоканале.

Компания намерена заметить здесь часть трубы. Но до окончания работ жителям домов по улице Новосибирская №№27-43А (нечетные) и №31А придется мерзнуть.

В ресурсоснабжающей организации обратили внимание на то, что поводят работы без отключения водоснабжения. Поэтому воду приходится постоянно откачивать.

- Кстати, в ходе земляных работ на ул. Новосибирская специалисты водоканала обратили внимание на отсутствие герметичности лотков на теплотрассе. В них имеются повреждения и отверстия, - отметили в «РВК-Воронеж».