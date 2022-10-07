Воронежский «Факел» сыграет 8 октября с лидером РПЛ

Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

В субботу, 08 октября, на «Центральном стадионе профсоюзов» ФК «Факел» встретится с лидером «Мир Российской премьер-лиги» - «Зенитом».

Оба клуба присоединились к проекту платежной системы «Мир» и Российской премьер-лиги. Болельщики, которые до 13 ноября купили билеты на матч онлайн – на сайте футбольного клуба или kassir.ru – по карте «Мир», смогут получить кешбэк 10%. Для этого нужно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы.

Покупка билетов с кешбэком доступна на матчи еще 14 клубов – московских «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Торпедо», ЦСКА, ФК «Крылья Советов» из Самары, «Краснодара», «Сочи», «Оренбурга», «Пари Нижний Новгород», «Урала» из Екатеринбурга, ФК «Химки» и грозненского «Ахмата».

Для посещения матчей «Ростова», «Сочи», «Урала», «Пари Нижний Новгород» и «Крыльев Советов» необходима карта болельщика (Fan ID).