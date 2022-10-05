Вадим Кстенин и Владимир Ходырев поздравили с Днем учителя

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Уважаемые учителя, работники образовательной сферы и ветераны педагогического труда!

Искренне поздравляем вас с Днем учителя!

От ваших профессиональных и человеческих качеств во многом зависит формирование интеллектуального и личностного потенциала учеников, а, значит, и будущее нашей страны. Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность за свой выбор, воспитать в них патриотизм и любовь к Родине. И вы прекрасно справляетесь с главной задачей – помочь им стать достойными гражданами.

Используя опыт, накопленный признанными мастерами педагогики и традиции отечественного образования, внедряя инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс, вы приобщаете юное поколение к современным достижениям науки, воспитываете в них уважение к своему языку, культуре и истории родного края.

В системе образования Воронежа работают интересные, самобытные, люди, настоящие энтузиасты и подвижники, которые высоко несут звание российского учителя. Подтверждением чему – успехи наших ребят на экзаменах, конкурсах и олимпиадах, достижения вчерашних школьников во взрослой жизни. Спасибо за ваш труд!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, благодарных учеников и, конечно, большого личного счастья!