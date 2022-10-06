Последние новости Воронежа на 6 октября 2022 года: помощь семьям мобилизованных, покалеченный школьник и билеты на «Факел»

Продажа билетов начнется 6 октября в 19.00 на сайте kassir.ru. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Мэрия Воронежа просит родственников мобилизованных горожан связаться с местной администрацией. У военкоматов не всегда есть контактные данные семей, а чиновникам нужны сведения для оказания помощи родным участников спецоперации на Украине. Близким мобилизованных предлагают позвонить по следующим телефонам:

Железнодорожный район: 8-951-547-17-41, 8-905-052-03-55

Коминтерновский район: 8-960-117-05-81

Левобережный район: 8-920-464-66-11

Ленинский район: 8-904-214-39-99

Советский район: 8-960-119-68-44

Центральный район: 8-920-407-08-05.

В райцентре Воронежской области один школьник порезал ножом другого. ЧП случилось 5 октября в средней школе № 1 Богучара. На перемене около 11 часов утра поссорились два девятиклассника. Один из них достал раскладной нож и пырнул товарища. Оказалось, что удар пришелся в голову чуть повыше уха. Нож был с зазубринами и вошел достаточно глубоко. Раненого 15-летнего подростка отвезли в местную больницу. Однако медики не решились проводить операцию. Школьника отправили в Воронеж в отделение нейрохирургии областной больницы. По факту случившегося сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

Билеты на матч воронежского «Факела» с питерским «Зенитом» начнут продавать 6 октября. В 19 часов откроются продажи на сайте kassir.ru. Для фанатов «огнеопасных» будет доступен сектор 1 Восточной трибуны. На Северной трибуне будут располагаться болельщики «Зенита». Петербургский клуб в отличие от того же московского «Спартака» воспользовался правом на выделение гостевой квоты. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется 8 октября в 14.00. Спортивная арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 11.30.

В Воронежскую область завезли партию насадок-распылителей для назального введения вакцины от коронавируса. Всего в регион доставили 24 тысячи штук. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения. В ведомстве пояснили, что приспособление позволяет избежать прививки. Оба компонента вакцины можно вводить в носовую полость. Интервал между ними как при инъекции – 21 день. Сейчас насадки распределяют по поликлиникам Воронежа и области, исходя из количества прикрепленного к ним взрослого населения.