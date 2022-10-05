За год в Воронеже на треть подешевела засолка квашеной капусты

Квашеная капуста - самая бюджетная осенняя заготовка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Этот год выдался в Воронежской области на редкость плодородным. К тому же, фермеры из других регионов активно везли свою продукцию на местные рынки. Хороший урожай и серьезная конкуренция повлияли на замедление годовой инфляции. По итогам августа она составила 14,3% - это соответствует общероссийским цифрам, но ниже, чем по Центральному федеральному округу.

Как это почувствовали на своем кошельке воронежцы? Давайте разберемся на примере закруток, которые хозяйки активно делают в конце лета - начале осени.

В воронежском отделении Банка России проанализировали данные Росстата по средним ценам на продукты и подсчитали, как изменилась за год стоимость популярных заготовок.

У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт, но основные ингредиенты, как правило, одни и те же. Возьмем за основу рецепт из расчета на одну литровую банку.

Квашеная капуста

капуста белокочанная – 1 кг;

морковь – 200 гр.;

яблоки – 200 гр.;

соль – 30 гр.;

сахар – 30 гр.

СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ УПАЛИ В ЦЕНЕ

Согласно данным Воронежстата, за год рост стоимости ингредиентов с августа 2021 по август 2022 года выглядит так:

Сахар (кг): было 49,08 р – стало 68,28 р – рост 39,1%

Соль (кг): было 11,16 р – стало 14,38 р – рост 28,8%

Капуста (кг): было 38,16 р – стало 19,59 р – снижение 48,7%

Морковь (кг): было 36,85р – стало 27,51 р – снижение 25,3% Яблоки (кг): было 70,63 р – стало 79,45 р – рост 12,5%.

После расчетов согласно необходимым по рецепту пропорциям вышло, что заготовка одной литровой банки капусты в августе 2022 года подешевела на 29% по сравнению с предыдущим годом.

НА СТОИМОСТЬ ПОВЛИЯЛО ОБИЛИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- На динамику стоимости овощей и фруктов в августе 2022 года повлияло расширение предложения. Благодаря росту посевных площадей и хорошему урожаю увеличились сборы местных овощей. Стала обширнее география импортных поставок фруктов. Благодаря этому в августе ускорилось снижение стоимости капусты, а также замедлился рост цен на яблоки, — объяснила Анна Сухова, заместитель управляющего регионального отделения Банка России.

Если брать другие популярные осенние заготовки, то здесь динамика стоимости такая: закрутить литровую банку с огурцами стало в среднем на 1% дороже, чем годом ранее, банку томатного сока — на 6%, а заготовка помидоров подорожала по сравнению в 2021 годом на 10%.