Игорь Артамонов: Работа идёт во всех подразделениях штаба, всё чётко и без ненужной суеты

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Он открылся неделю назад. Здесь работают юристы, волонтёры, есть дежурный психолог. Специалисты консультируют родных и близких мобилизованных, помогают с оформлением выплат.

Как рассказали губернатору сотрудники штаба, сейчас всё чаще к ним обращаются за разъяснениями по вопросам здоровья и годности к службе, много обращений от желающих помочь мобилизованным. Гуманитарную помощь в штаб доставляют как рядовые граждане, так и предприниматели, которые формируют многотонные грузы. Причём обязательно учитываются потребности мобилизованных. С учётом наступления сезона холодов закупили коврики-пенки – 1,5 тысячи штук, скоро будет поставка такого же числа утеплённых спальных мешков.

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«Работа идёт во всех подразделениях штаба. Всё чётко и без ненужной суеты. Сейчас основной пласт работы связан с мобилизацией. Но очевидно, что после её окончания штаб двери не закроет. Здесь продолжат принимать гуманитарную помощь и будут помогать родственникам. Руководство штаба готово вводить нужный функционал очень быстро», – прокомментировал Игорь Артамонов.

На базе штаба мобилизованные жители региона могут пройти курсы медицинской подготовки. Липецкие спасатели учат оказывать первую помощь, отвечают на все вопросы. На такие курсы приходят даже бывшие военнослужащие с боевым опытом, которые планируют отправиться служить в зону СВО.

С мобилизованными липчанами, которые сегодня пришли на медицинские курсы, встретился губернатор. Поблагодарил за готовность защищать Родину и подчеркнул, что регион окажет полную поддержку всем призванным по частичной мобилизации и их семьям.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.