Последние новости Воронежа на 5 октября 2022 года: возвращение ошибочно мобилизованных, единовременные выплаты и суд над американцем

Тем временем центр города перекроют на два дня из футбольного матча. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

60 ошибочно мобилизованных вернулись домой в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 4 октября. Данные о том, сколько еще человек призвали незаконно, пока не публикуют. Работу по возвращению ошибочно мобилизованных воронежцев начали 28 сентября. Ранее с таким поручение выступил губернатор Александр Гусев. Он также потребовал проверить все сообщения о нарушениях прав тех, кто получил повестки. Кроме того, жалобы населения принимает региональное отделение Народного фронта.

На два дня перекроют движение и запретят парковку в центре Воронежа. Об этом сообщили в городской администрации. Ограничения коснутся улиц у Центрального стадиона профсоюзов. В субботу состоится матч воронежского «Факела» и питерского «Зенита». Парковку запретят с 18 часов 7 октября до 19.00 следующего дня на улицах Фридриха Энгельса, Студенческой, Комиссаржевской и Чайковского. Движение перекроют с полуночи и до 19.00 8 октября на этих же участках. Перекрыты будут и выезды со дворов. Речь идет только о транспорте, для пешеходов проход останется открытым. В связи с ограничениями маршрутки №№58, 76, 76С, 49Б изменят движение.

Мобилизованные жители Воронежской области получат единовременную региональную выплату в 120 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 4 октября. Мера поддержки распространяется на воронежцев, которых призвали с сентября. Глава региона поручил профильным чиновникам подготовить документацию. Позже департамент соцзащиты должен сообщить детали, как оформить и получить выплату. Ранее стало известно, что правительство России дало муниципалитетам право закупать и передавать в вооруженные силы беспилотники, электронику, тепловизоры, туристическое снаряжение, лекарства, продовольствие, стройматериалы и другие необходимые вещи. Многие из них требуются и воронежцам. Мэр Вадим Кстенин заявил, что поручил финансистам администрации начать работы в этом направлении.

В Воронеже в маршруты пяти автобусов добавят новую остановку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Теперь транспорт №№ 8, 58, 60, 76, 76С будут останавливаться на «Проспекте Труда» при следовании из центра. Павильон для высадки пассажиров оборудован в районе дома № 6 по Московскому проспекту. Решении о введении дополнительной остановки приняла комиссия по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов.

Дети мобилизованных воронежцев будут посещать детский сад бесплатно. Решение принял мэр Вадим Кстенин 4 октября. По его словам, речь идет о полном освобождении от родительской платы. Кроме того, в школах детей из таких семей обеспечат бесплатным питанием независимо от возраста. Мэр поручил профильным чиновникам подготовить проекты соответствующих решений Гордумы.

Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США Роберта Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима за нападение на полицейского. Сначала иностранца сняли с поезда из-за неподобающего поведения. Затем задержанный несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении него возбудили уголовное дело. Гилман признал свою вину и просил о снисхождении. Однако суд установил, что американец находился в простом состоянии алкогольного опьянения и был способен осознавать свои действия. Защита намерена подать апелляцию и обратиться к властям США с просьбой инициировать обмен.