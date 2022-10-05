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Общество5 октября 2022 8:50

Губернатор Александр Гусев поздравил воронежских педагогов с Днем учителя

Глава региона отметил важность их роли в судьбе каждого человека
фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

День учителя в России по традиции отмечают 5 октября. В связи с этим губернатор Александр Гусев поздравил работников сферы образования и ветеранов педагогического труда Воронежской области с профессиональным праздником. Теплые слова он написал в своем телеграм-канале.

Как правило, наши учителя свой профессиональный праздник встречают на рабочем месте. 5 октября 2022 года – не исключение. Педагоги отметят этот приятный, хоть и пасмурный осенний день со своими воспитанниками, коллегами. А их настроение скрасят букеты цветов и трогательные поздравления.

Одно из них – от губернатора.

– Тысячи приятных слов сегодня будет звучать в ваш адрес. С удовольствием ко всем присоединяюсь. Ваша профессия самая важная, самая ценная. Быть учителем – значит нести не только знания, но и добро, свет, любовь. Именно вы открываете для юного поколения тайны и красоту жизненного мира, – сказал в своем сообщении Александр Гусев.

И пожелал:

– Пусть все лучшее, что вы даете детям, возвращается к вам радостью и счастьем! Пусть ваши воспитанники становятся успешными людьми и всегда благодарят вас за это!

БИЗНЕС-ПРЕСС