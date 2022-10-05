Воронежский боксер Валерий Абаджян: «Чтобы настроиться на бой с немцем, пришлось вспомнить Великую Отечественную войну»

Валерий Абаджян в радиостудии "КП". Фото: Алексей СЕРГУНИН

Ровно 36 лет назад, 5 октября 1986 года, воронежец Валерий Абаджян нокаутировал в Берлине будущего Олимпийского чемпиона британца Леннокса Льюиса. Именно с вопроса о том, чем запомнился полуфинал турнира «TSC Berlin», начался наш разговор.

«ГЛАВНОЕ – ПОВЫСИТЬ ГРАДУС ЗЛОСТИ»

- Валерий Аршалуйсович, помните, как разделались с Льюисом?

- У меня в памяти остались события, которые окружали каждый из моих боев. И этот тоже. В боксе крайне важен настрой, я бы сказал определенный градус злости. Для меня точно. И вот прежде чем я переключусь на октябрь 86-го, хочу привести пример того, как я настраивался на бой с немцем Ули Каденом. Чтобы как следует завестись, мне пришлось вспомнить Великую Отечественную войну. Вспомнил фильм «Бабье царство», в котором фашист изнасиловал героиню фильма. И разозлился, псих хороший пошел. И уже на первой минуте нокаутировал Кадена.

Валерий Абаджян (второй слева) и Ули Каден (третий слева). Фото: Алексей СЕРГУНИН

А что касается Льюиса, то это был молодой английский боксер, тогда представлявший цвета Канады. К тому моменту в полуфинале из наших ребят остался только я. Турнир не имел большого значения, был из разряда проходных. Поэтому я не был в оптимальной форме. Я просто-напросто его обманул и заставил пойти на себя. Усыпил бдительность.

5 октября 1986 года. Леннокс Льюис (слева) и Валерий Абаджян. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С первой секунды боя я начал перемещаться влево, вправо, назад - главное, чтобы не вперед. Он был быстрее меня. В третьем раунде соперник раскрылся, и я его сначала в легкий нокдаун послал, а затем через 10 – 15 секунд отправил в нокаут. Уверен, что он помнит тот момент, как и все свои поединки. Этот бой прошел незамеченным, ведь Льюис только потом стал великим. Вот если бы он выиграл, была бы сенсация. А так для меня этот бой мало чем примечателен.

5 октября 1986 года. Валерий Абаджян (слева) и Леннокс Льюис. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Скажу больше, и пусть на меня не обижаются любители бокса. Лет восемь-десять назад в одном из воронежских СМИ был опрос на тему «Чем гордится Воронеж?». И в итоге моя победа над Льюисом оказалась номером один по итогам опроса. На втором – дом Бунина, а на третьем – красавицы, которых привезли во время стройки флота. С одной стороны, мне это должно было льстить, а с другой - эта победа, в принципе, такая мелочь. Ведь у нас есть русский флот, Петр I, Кольцов, Никитин, наши ученые. Но выбор был сделан в пользу боя Абаджян – Льюис. А ведь я выиграл не у Олимпийского чемпиона, коим он потом стал, а у молодого начинающего боксера. Ему был 21 год, мне 28.

Все победители турнира «TSC Berlin-1986», Валерий Абаджян (крайний слева в верхнем ряду). Фото: Алексей СЕРГУНИН

«ПЕРВЫЙ БОЙ ПРОВЕЛ В «ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВАХ» НА ВОРОШИЛОВА»

- Почему парнишка, увлекавшийся легкой атлетикой, волейболом, гандболом и шахматами, в результате выбрал бокс? Кто или что повлияло?

- Мой брат Владимир. Царство ему небесное, недавно из жизни ушел. Он был младше меня на два года. Мы с ним очень хорошо ладили. Он начал заниматься боксом. Я по его примеру тоже решил попробовать себя в боксе. Брат оказался умнее - ушел, а я остался. До армии занимался восемь месяцев, потом было два года срочной службы в войсках ПВО. Вернулся на гражданку и снова начал боксировать.

- То есть в армии спорта не было?

- Почему? Был. Я в соревнованиях участвовал: и по борьбе, и по поднятию гири, и по боксу. Помню, как в рамках чемпионата МО ПВО по боксу за один день провел два боя в формате «три раунда по две минуты». У меня даже грамоты с соревнований сохранились, где я занимал призовые места по боксу и борьбе.

- Про бой с Люьисом вспоминают вот уже больше 30 лет. Вы сегодня напомнили про поединок с Каденом. Я же вас спрошу про ваш первый бой. Помните, наверняка. Что, где, когда?

- Первенство Воронежской области проходило в первых числах декабря 1975 года. Финал был в день рождения моего старшего брата. А первый бой пришелся на полуфинал. Соперник был с меня ростом. Но тяжелее, мне он показался жирноватым. Я, кстати, начал заниматься в октябре 1975-го, а уже в декабре провел свой первый бой. Волновался, конечно. Но видел, что парень крупный, я бы сказал, что даже толстенький. Там был такой момент. Я бью левой в голову, а правой – по животу. И теряюсь, не знаю что делать, так как полкулака утонуло в его животе, в жировой массе. Уже в первом раунде я выиграл досрочно. И второй соперник – по финалу – тоже попался крупненький, полненький. Я тогда весил 90 – 92 кг, а оба парня, значит, не меньше ста. Дрались мы в спортзале «Трудовые резервы» на улице Ворошилова. Многие, кстати, на тот момент не знали, что я занимаюсь боксом.

«В ММА СЛИШКОМ ЖЕСТОКИЕ ПРАВИЛА»

- Как вы считаете, какое влияние на интерес к боксу оказали ныне популярные бои без правил (ММА)? Как по мне, то у публики они затмили все единоборства. Хотя, наверняка, все не так однозначно.

- Ясно, что интерес к боксу не пропал. Это основа всех ударных спортивных видов единоборств. Но бои без правил – иное. Я бы никогда не пошел в этот вид спорта. Там есть правила, но они жестокие. Это своего рода современный вариант гладиаторских боев. При всем уважении друг к другу в боях без правил можно успеть ударить уже нокаутированного соперника. На это есть время. Там или рефери поединок останавливает на свое усмотрение, или дождется, пока один боец другому нанесет три и более удара, а соперник не сможет защищаться. Я бы так не смог. Да, вокруг боев без правил есть ажиотаж, но бокс в популярности явно не уступает. Бокс – это классика. Семь международных организаций проводят свои чемпионаты мира среди профессионалов. По-хорошему, это не чемпионаты мира, а чемпионаты организаций. Как у нас любителей: чемпион ведомства, территориальный чемпион, и только один в весе – чемпион России. Так что нынешних чемпионов можно именовать так: чемпион мира по версии города Воронежа. Подрался с липецким боксером, победил, стал чемпионом мира по версии Воронежа и Липецка. Ну не может быть семь чемпионов мира. Я уважаю всех боксеров - любителей и профессионалов, - ценю их труд, но чемпион может быть только один.

- И все же в чем главная изюминка боев без правил?

- Кровь: она привлекает. Всегда ведь народу хотелось двух вещей: хлеба и зрелищ. Бои без правил – это зрелище, которое многим по нраву. А ведь и девушки идут в бои без правил. Красивые интересные девчонки. Что ими движет? Для меня этот чуждый вид спорта, потому что я рос и воспитывался, уважая соперника. Нельзя бить оппонента, если он беззащитен. Но в боях без правил это делать можно. И в этой связи один бой может перечеркнуть всю твою жизнь, лишить навсегда здоровья. Я этого не понимаю и не приемлю. Но преклоняю голову перед такими бойцами.

«Я БЫ НИКОГДА НЕ ПОКИНУЛ РОДИНУ»

- Многие российские спортсмены из-за последних геополитических событий раздумывают над сменой гражданства, чтобы продолжать свою карьеру, пусть и под другим флагом. Как вам такое решение проблемы?

- В 1984 году нас, спортсменов-лидеров СССР, «кинули» с Олимпиадой. Многие стали олимпийцами без Олимпиады. Я тогда участвовал в турнире «Дружба», который проходил на Кубе. Наше воспитание не позволяло нам поступать так, как это делают сейчас. Но это, возможно, проблема в нас.

Не хочу кого-то осуждать или одобрять. Это выбор каждого отдельного спортсмена. Я бы не поехал никуда в силу своего воспитания, но оно у меня советское. Опять же, никто не может запретить человеку заниматься своим любимым делом. И, например, дочь Анфисы Резцовой, которая, возможно, будет выступать за Финляндию, я могу понять. Она замужем за финном, живет там много лет, у нее дети родились в Финляндии. Это объяснимо. Но другое дело, когда ты жил здесь, всем обязан России, как наши горе-артисты, и в итоге уезжаешь… Этого я не пойму.

СОВЕТ СПОРТСМЕНАМ-ПОЛИТИКАМ

- Как вы относитесь к спортсменам, и в частности к боксерам, в политике? Я имею в виду Николая Валуева и Виталия Кличко… Смогли бы вы сами стать политиком?

- И не только эти двое. Есть еще Дмитрий Пирог. Политика – дело профессионалов. Как и любое другое, оно спорится у того, кто профессионал в нем. Если ты пробыл в спорте 30 – 40 лет, то ты профессионал в спорте, а не в политике. Политике нужно обучаться долгие годы. А так я понимаю, зачем спортсменов приглашают в политику. Известные личности привлекают аудиторию. Я не против спортсменов-депутатов, просто важно проявлять последовательность. Если уж ты пошел в политику, то гни свою линию до самого конца. Нельзя давать обещания и не выполнять их.

В плане того, как ведут себя спортсмены-политики, как выступают, мне очень нравится Светлана Хоркина. Она жесткая. Валуев стал куда интереснее. Или же конькобежка Светлана Журова насколько профессионально говорит - за ней пойдут люди.

- Вы, наверняка, следите за событиями в современном боксе. Кого из молодых ребят на уровне Воронежа можете выделить?

- Я не хочу никого обижать. Скажу, что у каждого времени свои кумиры. Кто-то радуется тому, что стал чемпионом области, и больше ему ничего не надо. Поставить цель, чтобы стать лидером международного уровня – это тяжелый труд, тяжелая работа. 30 сентября в Чите стартовал чемпионат России по боксу. От Воронежской области выступают трое спортсменов. Это Всеволод Жуков, Сергей Король и Игорь Свиридченков. Два последних – воспитанники луганского бокса. Но они уже несколько лет живут в Воронеже и теперь защищают цвета нашего региона. Оба являются кандидатами в сборную России. Но для дальнейшего роста нужны компаньоны, патриоты воронежского бокса, финансирование, нагрузки, уверенность в завтрашнем дне.

«ВСЕГДА БУДУ БОЛЕТЬ ЗА ВОРОНЕЖСКИХ РЕБЯТ»

- Спустя 21 год воронежский «Факел» вышел в высшую лигу, пусть теперь ее называют РФПЛ. Вы были на стадионе за последние три месяца?

- Я на футболе не был много лет. Хотя бы потому, что, когда в детстве мы ходили на футбол, болели за местных ребят из «Труда». И когда я уже в 80-е годы ходил на «Факел», то был фартовым для команды. Почти не попадал на неудачные матчи. Только победы. Мне даже Сергей Савченков говорил: «Приходи, когда мы играем. Мы с тобой победим». Понятно, что, ходи я на каждый матч, попадал бы на поражения тоже. Но я был нечасто, и, когда приходил, «Факел» побеждал. Но сейчас не хожу, потому что не фанат футбола. Кроме того, я до сих пор не приемлю варягов. Да простят меня российские любители спорта, но никак не могу понять, как чернокожий спортсмен может служить в нашей армии и выступать за ЦСКА, хоть я и не расист. Я всегда болел и буду болеть за своих. За парня с левого берега, за девчонку с Отрожки. Это – мои, приезжие – не мои. И я уверен, что многие жители Воронежа, большая часть из них, гордятся моими успехами именно потому, что я воронежский. Да, родился в таджикском Кулябе, но с десяти лет живу в Воронеже. Именно в Воронеже я всего добился. Это мой родной город, я ему всем обязан. Я созрел здесь как личность.

- Чем вы сейчас занимаетесь, учитывая, что в преподавании пока возникла пауза?

- Я сейчас пенсионер и семейный водитель. Частенько выезжаю на российские соревнования. Провожу встречи с юными спортсменами. Я в движении – по Воронежу, по России. Я удовлетворен. Жизнь идет вперед, и я с ней иду в ногу.

19 ноября 1981 года. Монреаль. Финал Кубка мира. Валерий Абаджян отправляет в нокаут американца Джона Кейса. Фото: Алексей СЕРГУНИН

СПРАВКА «КП»

Валерий Абаджян родился 23 января 1958 года в городе Куляб Таджикской ССР. С осени 1959-го по февраль 1968-го года проживал с семьей в городе Ахалцихе Грузинской ССР, в 10-летнем возрасте переехал с родителями в Воронеж. Советский боксер, абсолютный чемпион СССР (1982), трехкратный чемпион СССР во втором тяжелом весе (1983 - 1985), победитель Спартакиады народов СССР (1983), первый в истории советского бокса обладатель Кубка мира (1981), призер соревнований «Дружба-84». Мастер спорта СССР международного класса (1981). Кавалер медали «За трудовую доблесть». Почетный гражданин Воронежа (с 2012 года). Провел 110 боев, в которых одержал 89 побед.