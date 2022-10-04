Депутат горДумы Воронежа оказал помощь в оборудовании ресурсного класса для особенных детей

Фото – горДума Воронежа

Первые ученики пришли в новый ресурсный класс в гимназию имени Платонова в 2016 году. Здесь их обучение проходит по адаптированным образовательным программам. Спустя время педагоги наработали большой опыт, которым поделились на круглом столе на тему «Профориентация детей с ограниченными возможностями здоровья». В нем принял участие и депутат городской Думы Николай Коржов.

Парламентарий тесно сотрудничает с образовательным учреждением не один год, помогает гимназии и в этом вопросе. Он выступил перед родителями воспитанников ресурсного класса и отметил, что работа педагогов, которые с душой занимаются с особенными детьми, бесценна. И поддержка со стороны депутатов здесь очень важна и нужна.

Фото – горДума Воронежа

Николай Коржов помог с оснащением специализированного класса столярным и кухонным оборудованием. Также приобрели в рамках наказов избирателей для ребят швейные машинки и приборы для выжигания по дереву. В 2021 году депутат выделил гимназии на эти цели 200 тысяч рублей, в 2022-м – свыше 50 тысяч.

Парламентарию во время посещения гимназии продемонстрировали и новое приобретение - станок для лазерной резки. Оказалось, это самое дорогостоящее оборудование, купленное в рамках депутатской помощи. Теперь ребята на занятиях под присмотром педагога смогут изготавливать поделки сложной геометрической формы.

– Тенденция положительная. Дети социализируются, делают что-то своими руками, занимаются в кружках, посещают спортивные секции. Со своей стороны, мы оказываем полное содействие и контролируем, чтобы всё шло правильно, и не было нерешённых задач, которые крайне важны не только для деток, их родителей и педагогов, но и для всего современного общества, – рассказал по итогам встречи депутат.

Фото – горДума Воронежа

В горДуме добавили, что в школах Воронежа открыто несколько ресурсных классов. Поддержку им оказывают в рамках программы профессиональной ориентации детей с особенностями здоровья. В подобных классах мальчишкам и девчонкам наставники прививают знания, они учатся делать что-то своими руками, общаются со сверстниками, социально адаптируются.