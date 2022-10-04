При поддержке Нововоронежской АЭС открылся музей в Нововоронежском политехническом колледже

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«Мы уделяем большое внимание нашему учебному заведению. Открытие музея — еще один шаг в правильном направлении. Важно, что здесь наглядно представлена эволюцию процесса автоматизации в атомной энергетике, от реле до цифры. Продолжаем активную работу по трансформации колледжа в полноценный филиал НИЯУ МИФИ. Это позволит студентам получать не только среднее, но и высшее образование по востребованным в атомной отрасли специальностям, не выезжая за пределы региона. Такие специалисты востребованы не только на Нововоронежской АЭС, но и на многих российских предприятиях атомной промышленности», - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Идея создания музея принадлежит и.о. директора колледжа Елене Булатовой и преподавателю Анне Гришко. Главный акцент сделан на истории учебного заведения и его знаковых личностях. Стенды с находками поискового отряда НВ АЭС «Пересвет» дают представление о военно-историческом прошлом Воронежского края в годы Великой Отечественной войны.

«Нововоронежский политехнический колледж, отпраздновавший 64-й день рождения, преображается на наших глазах. Сделан ремонт здания. Открытие музея стало очередной вехой развития», - подчеркнула и.о. директора колледжа Елена Булатова.

Работники НВ АЭС помогли создать наглядную экспозицию, рассказывающую о работе цеха тепловой автоматики и измерений, электроцеха. Здесь же размещено оборудование, связанное со специальностью «Дефектоскопист», которая недавно открылась на базе колледжа.

Украшением экспозиции является стенд с техническими приборами и датчиками с разных энергоблоков Нововоронежской АЭС,. Здесь же представлены коллекции монет разных эпох, значков, медалей по атомной тематике, которыми с музеем поделились студенты и бывшие выпускники колледжа.

Справка

2 октября по указу президента РФ Владимира Путина отмечается День работника среднего профессионального образования. Этой осенью празднуется 80 лет со дня основания НИЯУ МИФИ.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС