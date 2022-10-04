Пятеро грибников потерялись в Усманском бору под Воронежем

После дождей тысячи воронежцев отправились на "тихую охоту" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В администрации Воронежского заповедника рассказали, что за минувшую неделю инспекторы приняли участие в поисках пяти грибников, заблудившихся на территории Усманского бора. Поняв, что потерялись, люди позвонили в службу спасения. В их поисках кроме инспекторов заповедника участвовали сотрудники МЧС, полиции и поискового отряда "Лиза Алерт". Четверых пропавших нашли быстро, трое из них оказались жителями Усманского района Липецкой области.

А вот на поиски жительницы Воронежской области потребовалось четыре дня: она вошла в лес в понедельник, а найти "потеряшку" удалось лишь в пятницу.

- Женщина, как ей казалось, пошла навстречу нашим сотрудникам, - рассказал директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов. - Если вы поняли, что потерялись, постарайтесь найти любую дорогу, а потом - остановитесь! Оставайтесь на одном месте! Вас будут искать, на дороге это сделать быстрее и легче. Своими догадками о правильном направлении движения вы можете еще дальше удалиться от спасателей.

В итоге пропавшую нашли спустя четыре дня в Борском участковом лесничестве Воронежского заповедника в удовлетворительном состоянии. На этот раз поиски закончились благополучно, но, по словам Анатолия Тарасова, так бывает не всегда - в истории Усманского бора были случаи, когда потерявшихся так и не находили.

- В «грибной сезон» жители Воронежской и Липецкой областей теряются очень часто, не зависимо от возраста, но особенно хотелось бы предостеречь от посещения лесного массива пожилых людей, - отметил Анатолий Тарасов. - Заблудиться в лесу легко, Усманский бор - огромный лесной массив. Кроме того, в лесу живут дикие животные, которые представляют угрозу. Не подвергайте свою жизнь опасности.

В заповеднике также напомнили, что нахождение на особо охраняемой территории является нарушением. Поэтому всем найденным грибникам выписали штрафы.