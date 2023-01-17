Депутаты рассчитывают на поддержку программы развития детских лагерей в Воронеже

фото: Воронежская городская Дума

В 2022 году тема развития детского оздоровительного отдыха в Воронеже стала одной из важнейших для депутатов городской Думы. Заинтересовались ею неспроста. По данным управления образования, дефицит мест в муниципальных ДОЛах в сезон составляет порядка 10 тысяч мест. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, парламентарии начали разработку специальной программы, инициатором которой выступил спикер Владимир Ходырев. Сейчас она подготовлена и получила одобрение губернатора региона. Теперь дело за федеральными властями.

НАЧАЛОСЬ С СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Работа над проектом длилась не один месяц. Сначала была сформирована рабочая группа по созданию образовательно-оздоровительной платформы на базе детских лагерей. В нее помимо парламентариев и чиновников также вошли представители управления главного архитектора и сотрудники Воронежского государственного технического университета. Участники группы подготовили перечень всех ДОЛов и баз отдыха как муниципальных, так и частных. Проанализировали, в чьей собственности находятся участки под ними.

По инициативе ректора ВГТУ Дмитрия Проскурина активно помогали в подготовке программы сотрудники факультета архитектуры и градостроительства вуза. Они работали над современными эскизными проектами по реконструкции учреждений.

фото: Воронежская городская Дума

МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Далее парламентарии провели несколько выездных совещаний на базе самих детских лагерей. Так возникла идея создания спортивного кластера на базе ДОЛ «Салют» и «Звездный», принадлежащих авиазаводу. Зампредседателя горДумы Олег Черкасов и депутаты Сергей Колиух и Владимир Калинин поддержали инициативу их объединения, поскольку это дает возможность расширить территорию до 20 га. Парламентарии и чиновники мэрии провели переговоры с руководством ОАК о возможности передачи объектов отдыха в муниципальную собственность.

А на базе лагеря «Защитник», если к нему присоединить ДОЛ «Полет», может появиться детско-юношеский центр с круглогодичными образовательными и оздоровительными программами. Тогда у юных воронежцев будет что-то похожее на образовательный центр «Сириус». В кампусе в течение четырех летних смен смогут отдохнуть порядка двух тысяч девчонок и мальчишек. Эскизный проект центра уже разработан.

фото: архив КП

Вторую жизнь могут обрести недействующие муниципальные лагеря «Юность», «Ромашка», «Дружба», базы отдыха «Колос» и «Росинка». Первые два учреждения предлагается объединить. Кстати, проекты планируется в дальнейшем представить инвесторам. Власти города не исключают их развитие в рамках муниципально-частного партнерства. Ожидается, что в течение лета там смогут отдохнуть около 3200 детей. Одновременно депутаты и чиновники мэрии разработали предложения по модернизации инфраструктуры действующих лагерей.

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ ОДОБРИЛИ

Председатель горДумы Владимир Ходырев уже представил губернатору Александру Гусеву концепцию по реконструкции детских лагерей. Глава региона поддержал программу развития образовательно-оздоровительной платформы в Воронеже. А затем проекты были переданы сенаторам от региона Галине Кареловой и Сергею Лукину.

Депутаты городского парламента в 2023 году рассчитывают на поддержку проекта со стороны областных и федеральных властей, чтобы воплотить идею в жизнь.

Ирина Шабанова.