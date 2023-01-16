Из кранов воронежского дома семь месяцев течет только кипяток

Воду перед использованием приходится долго остужать в ведрах Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Недавно мы писали о проблеме нашей читательницы Лилии, жительницы квартиры на Ленинском проспекте Воронежа, которая из-за несговорчивых соседей уже полтора года пользуется на кухне только кипятком, потому что из холодного крана вода не течет. Нас ужаснула абсурдность этой ситуации, но, оказалось, что Лилия вовсе не одинока в своих бедах. И в Воронеже без холодной воды в принципе, с одним только кипятком, живет … целая 9-этажка!

НА КИПЯТКЕ ВАРИМ ПИЩУ!

Это дом №23 по улице Олеко Дундича, на первом этаже которого расположен ЗАГС Советского района. Холодной воды, по словам жильцов, нет во всех шести подъездах в квартирах с 7 по 9 этаж, на протяжении семи месяцев. По какой-то причине она перестала подниматься на верхние этажи.

- Горячая вода есть, так как работает подкачка. Но, это натуральный кипяток, в котором запросто можно обвариться, - признаются жители.

Люди набирают этот кипяток в ведра и остужают на балконе, чтобы элементарно слить в туалете, чтоб не лопнул унитаз. Таким же образом и моются. На кипятке готовят пищу и заваривают чай.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ

С помощью многочисленных обращений и жалоб в жилищную инспекцию, ГУ МЧС области, прокуратуру, Роспотребнадзор, РВК, службу 112 жильцы дома смогли выяснить, что причина их бед кроется в аварии на насосной станции, которая обслуживает дом и находится на балансе мэрии.

«Комсомолка» обратилась за комментариями к чиновникам горадминистрации, и вот, что они сообщили:

- По информации «РВК-Воронеж» в доме провели обследование водопроводных сетей и замеры свободного напора холодной воды. Последний раз это было 8 декабря. Замеры показали, что давление в водопроводной сети на вводе в дом соответствует нормативу.

По данным водоканала, холодная вода в дом №23 поступает через центральный тепловой пункт (ЦТП) № 8, расположенный во дворе. Во время обследования коммунальщики выяснили, что группа повысительных насосов ЦТП-8, которые были предназначены для повышения напора холодной воды, разобраны и находятся в нерабочем состоянии.

Но и это еще не все. В жилинспекции сообщили, что жильцы дома №23 по Олеко Дундича маятся с холодным водоснабжением не одни. Аналогичные жалобы поступили в ведомство и от жителей соседних домов.

В мэрии сообщили, что в ближайшие дни на базе ГЖИ пройдет межведомственное совещание с участием управления ЖКХ Воронежа, ресурсоснабжающей и управляющей организаций, на котором коммунальные службы и чиновники будут искать варианты решения проблемы.