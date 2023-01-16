Посты спасателей, палатки и чай: как к Крещению в Воронежской области подготовили купели

Фото: Анастасия АСТАШОВА

Главный госинспектор по маломерным судам Воронежской области Владимир Волков и полковник полиции Сергей Желтоухов на пресс-конференции в центре «Интерфакс» рассказали о мерах безопасности, которые обеспечат спецслужбы в ночь с 18 на 19 января для людей, желающих окунуться в прорубь.

- К православному празднику в Воронежской области подготовлено 124 удобных и безопасных купели со всем необходимым оборудованием: освещением, пунктами обогрева, путями для подъезда. У крупных купелей с большой посещаемостью установлены турникеты. Рядом обязательно будут посты охраны общественного порядка, спасателей и скорой помощи, - сказал Владимир Волков.

В большинстве мест для купания для людей будет горячий чай, палатки для переодевания и пункты обогрева.

Госинспектор объяснил, что гражданам нужно выбирать санкционированные властями и МЧС купели, которые более надежны и безопасны. Их списки публикуют органы местного самоуправления и СМИ.

- Для выявления неорганизованных мест купания созданы три оперативные группы, которые будут выезжать в районы области, чтобы предотвратить использование «нелегальных» купелей, - добавил Владимир Волков.

По его словам, толщина льда на водоемах в это время будет от 5 до 25 см.

- Для обеспечения безопасности привлечено более 800 человек, 163 из них – сотрудники МЧС, а также более сотни народных дружинников и около 40 представителей казачества, - отметил Сергей Желтоухов.

Он также сообщил, что в этом году на Крещенское купание у нас ожидается более 50 тысяч человек.

Спикеры дали гражданам несколько советов, как отпраздновать Крещение безопаснее:

1) Воздержаться от употребления алкоголя перед купанием и во время богослужения.

2) Не посещать места, которые специально не оборудованы для купания.

3) Не оставлять детей без присмотра.

4) Обращать внимание на подозрительные предметы и бесхозные вещи, сообщать сотрудникам охраны.

5) Тем, кто физически не подготовлен к купанию, лучше воздержаться, потому что экстремально низкая температура может повредить здоровью.