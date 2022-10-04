Главный тренер академии воронежского «Факела» Вадим Эктов: «У нас в юношеском первенстве есть игрок, который уже забил два гола рабоной»

Тренировки в академии моделируют жесткую борьбу в официальных играх. Фото: пресс-службы ФК "Факел".

В целом бодрое выступление «Факела» на старте Премьер-лиги (боевитость нашей команды завоевала симпатии многих болельщиков даже из других городов России) вселило оптимизм. И заставило задуматься о ближайшем будущем. Тем более, что оно у команды просматривается вполне отчетливо после того, как в клубе приняли решение создать академию, получившую имя знаменитого воронежского нападающего Владимира Проскурина.

Академия начала работать с 2020 года. Возраст младенческий, но уже наработан определенный опыт. О стартовых шагах этого футбольного учебного заведения мы поговорили с главным тренером академии Вадимом Эктовым.

«В АКАДЕМИЮ БЕРЕМ ТОЛЬКО ЛУЧШИХ»

- Вадим Анатольевич, сколько сейчас ребят и девчат у вас занимаются?

- Всего в академии сейчас 174 человека. Среди них больше всего юношей до 18 лет – 87. Мальчиков до 13 лет у нас 67, девушек до 16 лет – 12, девочек до 9 лет – 8.

Пока у нас было два отбора совсем маленьких детей. Первый – 2012 года, второй – 2013-го. Сейчас самый старший возраст у нас – ребята 2005 года рождения. Изначально у нас был еще и 2004 год рождения в академии, но парни из этой команды уже перешли в «молодёжку» клуба, которая играет в МФЛ. Это совсем другая история. Там, кстати, не ниже уровень сопротивления, чем в ФНЛ-2.

- Каковы критерии отбора в академию?

- К нам попадают далеко не все подряд. Даже самых маленьких берем, только если у них есть футбольные задатки. Это прежде всего ловкость, координация ребенка, игровое мышление, если он все время хочет быть с мячом, отбирать, забивать голы.

Вадим Эктов: "Даже самых маленьких берем, только если у них есть футбольные задатки". Фото: Юрий КОЗЛОВ

- В каком возрасте уже идет четкое разделение по амплуа – вратарь, защитник, полузащитник, нападающий?

- К 13-14 годам уже есть определенность у тренеров. Всегда задаем вопрос ребятам, а с недавнего времени и девочкам - где тебе удобно, комфортно играть. Допустим, сейчас юный футболист - защитник, а хочет попробовать себя в нападении. Идем ему навстречу. Иногда, действительно, меняем амплуа, но в принципе изначальных ошибок в этом плане мало.

Что касается самых маленьких ребят, то сразу делить их по амплуа смысла нет. К примеру, в команде 2013 года у нас не закрыта позиция вратаря. И это нормально. Дети, когда начинают заниматься футболом, редко хотят быть вратарями. Как правило, они мечтают атаковать и забивать голы. Бывают отдельные случаи, когда и в 9, и в 10 лет ребята просят поставить их в ворота. Но обычно это родители им советуют, когда понимают после общения с тренером, что в поле конкуренцию ребенку будет выдержать тяжеловато.

Самые юные воспитанники академии, как правило, мечтают атаковать и забивать голы. Фото: пресс-службы ФК "Факел".

Делить на амплуа начинают уже более взрослых ребят. Фото: пресс-службы ФК "Факел".

- Привлекаете ли в академию одаренных футболистов из других регионов, как это активно делают в «Краснодаре»?

- Пока нет. И этому есть объективная причина. Сейчас у нас нет интерната. Если кто-то из дальних районов области и приезжает, то вместе с родителями. Из Богучара, например, переехал один мальчик, это игрок, уже сейчас обращающий на себя внимание. Есть футболист – уже в «молодежке», из Кантемировки парень.

Тренировка старших воспитанников академии. Фото: пресс-службы ФК "Факел".

«У ДЕТЕЙ АВТОБУС ТАКОЙ ЖЕ, КАК У ОСНОВНОГО СОСТАВА «ФАКЕЛА»

- Какова сейчас материальная база академии?

- Считаю, что очень солидная. Здесь нам очень помогают подготовленные к чемпионату мира-2018 стадионы «Чайка» и «Локомотив». Полями, словом, обеспечены. Причем как искусственными, так и натуральными. Хорошего качества! У детей есть два автобуса. Один, совсем новенький, ничем не уступает тому, на котором ездит основной состав «Факела». Другой – чуть «постарше», но тоже комфортный.

Автобусы для основного состав и для детей практически ничем не отличаются. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Для среднего и старшего возрастов академии автобус другой, но тоже комфортный. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Как у ребят сочетаются тренировки в академии с занятиями в обычной школе?

- У нас принцип: важны и футбол, и учеба. Тем более, что прослеживается четкая взаимосвязь. Если в школе есть проблемы, то и в тренировочном процессе они проявятся рано или поздно.

- Как налажено взаимодействие с тренерским штабом «Факела»?

- Когда есть время, наставники основной команды проводят семинары, где разъясняют, к чему мы должны подготовить детей. Тренер по работе с вратарями первой команды всегда на контакте с нашими тренерами этого направления. Перенимаем опыт, анализируем, применяем к возрастам. Главное - стремимся воспитывать победителей.

- Есть ли академии, которые можно взять для себя как образец?

- Недавно посетил два тура соревнований Кубка РФС среди клубов Премьер-лиги, у нас участвовали ребята 2008 г.р. Посмотрел все «топы». Выделил для себя «Краснодар» и «Зенит» – они пытаются играть в современный футбол. Их стиль агрессивный, после отбора мяча команды быстро переходят к атакующим действиям. У них собраны быстрые техничные футболисты. Слепо копировать их опыт, конечно, не нужно, но перенимать всё лучшее всегда необходимо. Сотрудничаем с «Локомотивом» – обмениваемся информацией, опытом. Их академия существует гораздо дольше, но столичные специалисты не исключают, что и нас могут быть какие-то наработки, которые могут им пригодиться.

- С недавних пор в академии стали учить футболу и девочек. Можете рассказать об этом подробнее?

- Старшие девочки у нас занимаются по возрастной группе U-15, в 2023 году планируем участие в Юношеской Футбольной Лиге (ЮФЛ). Набрали группу до девяти лет. Тут критерии те же, что у мальчиков. Далеко не всех девочек принимали. Наш принцип – лучше, условно, пять футболисток из большого числа желающих отобрать, но реально перспективных. Старшие девчонки играют против юношей до 13 лет. С ними работает бывший вратарь «Энергии» Людмила Шестопалова.

В академии сейчас 20 девочек. Фото: пресс-службы ФК "Факел".

«В ПЕРСПЕКТИВЕ ПЯТЬ ИГРОКОВ ИЗ АКАДЕМИИ В ПЕРВОЙ КОМАНДЕ - ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ»

- Были ли в вашей практике особые таланты среди ребят, так сказать, самородки?

- У таких детей, как правило, амбициозные родители есть, желающие увезти ребенка в столичные футбольные школы. Если там что-то не получается – сразу вспоминают, что есть своя академия. А что касается самородков – их в принципе много не бывает. Для талантливого игрока очень важна конкурентная среда. Чтобы ребята были такой же быстроты мышления, передвижения, неуступчивости.

- Как организованы занятия? Где проходит теоретическая часть тренировок?

- Учитываем, что в школах бывают разные смены. Если не получается у ребенка попасть на тренировку вечером, проводим ее утром. Для второй смены сейчас адаптировали время, которое удобно всей группе. Основная часть теоретических занятий проходит в конференц-залах «Чайки» и «Локомотива». Там есть специальное оборудование – интерактивная панель со встроенным компьютером. На ней можно работать с видеоматериалом. Делаем стоп-кадр и прямо на изображении рисуем стрелки, показывающие, например, куда должен был бежать игрок в том или ином эпизоде.

Тренировки разбирают на современном экране. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Тренеры пользуются и обычной доской с фишками. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Беда российского футбола на данный момент – малое количество игроков, способных финтами «раскидать» нескольких соперников. Вообще сделать что-то неожиданное на поле. Поощряете ли нестандартные действия юных футболистов?

- Конечно. У нас нет задачи кровь из носа занять определенное место в том или ином юношеском соревновании. Цель – подготовить игрока для основы «Факела». С девяти лет тренировочный процесс направлен на развитие. И на первом месте – техника и мышление. Сначала основная задача для малышей – забить мяч в ворота. Если юный футболист обыгрывает соперника – молодец, в игре сделал финт – молодец, даже если этот прием не получился. Здорово, что он вообще попробовал это, взял игру на себя. Яркий пример – наш воспитанник Андрей Уваров в этом сезоне в ЮФЛ уже забил два гола «рабоной» (Рабона — удар, который наносится по мячу ногой, находящейся чуть позади опорной. При правильном исполнении ноги игрока скрещиваются одна за другой. – Ред.).

- Есть ли какая-то базовая схема игры, общая для всех возрастов?

- Нет. Ребят очень трудно подстроить под одну и ту же схему. Игроки в каждом возрасте разные. Подстроить под систему игры первой команды всех – это нереально. По моему мнению, надо в любом случае равняться на тенденции развития футбола – сейчас все игроки работают как на атаку, так и на оборону.

- Как контролируете здоровье учеников академии?

- Главная задача – не навредить организму ребенка. На начальный отбор все приносят справку, что имеют право заниматься. Раз в полгода проходит углубленный медицинский осмотр в диспансере. К академии прикреплены два медработника, к «молодежке» - еще два. Нагрузку рассчитываем в соответствии с возрастом. У ребят до 15 и 16 лет на тренировках используем специальные датчики для определения объема нагрузки.

- Давайте представим, сколько игроков для первой команды «Факела» вы бы могли подготовить через десять лет планомерной работы академии?

- При условии, что лучших наших воспитанников не будут перехватывать столичные клубы, думаю, реально было бы подготовить по крайней мере человек пять. Это был бы хороший результат.

- Какова сейчас глобальная задача академии?

- Хотим, чтобы дети постепенно становились все к ближе к профессиональному футболу. А это целый процесс. Ребята должны понимать, что победа добывается не только на поле, но и за его пределами. Это режим питания и сна, дисциплина как на наших занятиях, так и на учебе в школе. Словом, наши воспитанники должны вырастать в профессионалов, которые будут готовы развиваться в среде, где обеспечена высокая конкуренция.