Дмитрий Аверов: Проект федерального бюджета учитывает индексацию мер соцподдержки населения

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В Совете Федерации прошли парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Участие в них прининяли сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители Министерства финансов РФ, Счетной палаты РФ, высшие должностные лица регионов и представители экспертного сообщества. Мероприятие проводится ежегодно.

Проект федерального бюджета участникам представил Министр финансов РФ Антон Силуанов.

- Документ учитывает индексацию мер соцподдержки населения, а также рост затрат на соцподдержку и здравоохранение. Еще одно важное решение - материнский капитал увеличится до 779 тысяч рублей, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. - В то же время в условиях санкционного давления акцент будет сделан и на поддержку ряда промышленных отраслей. Запланирована серьезная модернизация инфраструктуры ЖКХ. Продолжится работа по развитию сельских территорий и по переселению из ветхого и аварийного жилья.

После слушаний документ перейдет на рассмотрение к парламентариям.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.