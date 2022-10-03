Нововоронежская АЭС организовала детям мастер-класс Ирины Слуцкой

Фото: Ольга Мартынова

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию сначала встретилась с юными спортсменами и их родителями, в неформальной обстановке ответив на все вопросы как спортсмен и тренер. Затем состоялась автограф-сессия, после которой дети презентовали столичной гостье свои подарки.

На следующий день знакомство со спортивными объектами города атомщиков дополнила экскурсия в Информационном центре НВ АЭС. Кульминацией мероприятия стал мастер-класс прославленной фигуристки для детей спортивной секции Нововоронежа в Ледовой арене «Остальная». По просьбе организаторов Слуцкая на протяжении трех часов делилась секретами мастерства со всеми фигуристами Нововоронежа, а не с одной группой, как это практикуется в подобных случаях.

«Отмечу отличную спортивную инфраструктуру Нововоронежа. Очень здорово, что на этих объектах люди любых возрастов имеют возможность заниматься различными видами спорта. Выбор и качество, по моему мнению, важнее всего. Организовано все грамотно, а благодаря вниманию руководства атомной станции и города получается отличная команда любителей и профессионалов. Вообще, дети для меня святое, поэтому в рабочем графике обязательно оставляю время для поездок и мастер-классов, чтобы помочь, подсказать юным спортсменам, где-то даже поделиться своими секретами», - сказала Ирина Слуцкая.

При поддержке НВ АЭС фигурное катание в Нововоронеже динамично развивается с момента ввода в строй Ледовой арены в 2018 году. «Остальная» построена на средства, выделенные по Соглашению 2012 года между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области. В нескольких возрастных группах тренируются более ста юных спортсменов.

«Сколь угодно долго можно рассказывать, но когда дети оказываются на льду вместе с большим мастером, это дает огромную мотивацию. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на предложение «Атом спорта» организовать визит великого спортсмена. Мастер-класс Ирины Слуцкой - это еще один шаг в популяризации здорового образа жизни и развитии фигурного катания в Нововоронеже», - выразил уверенность заместитель директора НВ АЭС по общим вопросам Вячеслав Шваров.

Справка

Ирина Эдуардовна Слуцкая

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию. Двукратная чемпионка мира. Первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы. Председатель президиума Добровольного физкультурного союза. Член Общественного совета при Министерстве спорта РФ. Мама троих детей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС