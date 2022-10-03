Владимир Нетёсов помог жителям региона решить вопросы в ходе тематического приема

фото: Воронежская областная Дума

Очередной Единый день оказания юридической помощи состоялся в региональной общественной и местных приемных «Единой России». В рамках проекта, организованного партией совместно с «Ассоциацией юристов России», жители Воронежской области получили правовую поддержку по различным вопросам, касающимся семейных, трудовых, земельных, наследственных и финансовых отношений. Также им помогали грамотно оформить документы — от исков до заявлений по различным юридическим вопросам. Вместе с юристами на вопросы граждан отвечали парламентарии всех уровней, в том числе депутаты Воронежской областной Думы, а также представители органов исполнительной власти, организаций-партнеров.

Участие в Едином дне оказания юридической помощи также принял председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В рамках приема спикер регионального парламента рассмотрел обращения граждан, которые касались вопросов организации и поддержки малого и среднего бизнеса, гражданско-правовой тематики. По всем обращениям жителям региона была предоставлена развернутая консультация.

- Единый день приема по юридическим вопросам мы в этом году проводим на регулярной основе, потому что каждый раз получаем живой отклик от наших избирателей. Помимо адресной правовой помощи гражданам, мы имеем возможность в онлайн-режиме получить большое количество объективной информации о ситуациях, требующих оперативной выработки законодательных инициатив, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45. Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок. Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.