Воронежский губернатор: «Семьи с тремя и более детьми могут быстрее получить статус многодетных»

Соответствующее постановление подписал глава региона
Воронежские семьи, в которых растут трое и более детей, смогут оформить статус многодетных быстрее и проще. Это можно сделать дистанционно. Такое заявление сделал губернатор Александр Гусев в субботу, 1 октября, в своем телеграм-канале.
– Позаботились, чтобы семьи с тремя и более детьми с легкостью могли получить статус многодетных. Упростили подачу заявлений. И теперь это можно сделать онлайн, уже подписал нужное постановление, - поделился глава региона.
КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Губернатор описал весь процесс пошагово. Так, заявление на получение статуса многодетной семьи теперь можно подать на портале www.govvrn.ru. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет.
Фото - Правительство региона
Затем в разделе «Услуги» выбрать категорию «Семья и дети».
Фото - Правительство региона
Далее – выбрать категорию «Присвоение статуса и получение удостоверения многодетной семьи».
Фото - Правительство Воронежской области
Следующий шаг – выбрать электронную услугу.
Фото - Правительство Воронежской области
И, наконец, жителям региона надо заполнить заявку.
Фото - Правительство Воронежской области
После того, как районная соцзащита рассмотрит документы, она направит уведомление о присвоении статуса и выдаче удостоверения. В итоге заявителю останется лишь пойти в отдел соцзащиты по месту жительства или пребывания и там ему вручат документ.