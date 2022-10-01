Почти каждый сталкивался с несоответствием цены на витрине и в чеке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти каждый житель нашего города сталкивался с несоответствием цены на витрине и в самом чеке. К сожалению, в магазинах это встречается все чаще. Покупатели отказываются покупать товар без скидки, а торговцы - продавать его по низкой стоимости. Кто прав? И что же делать, если вы все-таки попали в подобную ситуацию?

«БЕРИТЕ ДРУГОЙ ТОВАР И НЕ ВОЗМУЩАЙТЕСЬ»

В супермаркетах ежедневно очень большой наплыв покупателей. Кто-то не замечает различие цен на витрине и на кассе: как правило, это случается, когда приобретаешь очень много товаров, а обращаешь внимание на такую неприятность только дома, уже внимательно изучая чек. А кто-то, наоборот, замечает «вечные» недоскидки и акции еще до оплаты.

Так, пенсионерка Ольга Васильевна приобрела три шоколадки с хорошей скидкой, а когда вернулась домой, заметила, что в чеке указана совершенно другая цена.

- Пришла в магазин, смотрю: много шоколадок по акции. Ну, и взяла побольше. Была без очков и сразу в чек не посмотрела: мелко написано. Вернулась домой, а цена шоколадок почти в два раза больше, чем была указана. Вот так и обманули меня на 300 рублей. На работе коллеги тоже постоянно жалуются на этот магазин: видим одно, а оказывается другое. Когда начинают спорить, сотрудники отказываются пробивать по скидке: мол, берите другой аналогичный товар и не возмущайтесь.

Схожая история случилась и с другой покупательницей месяц назад.

- Магазин прямо рядом с домом: очень удобно, поэтому я в нем частый клиент. Купила бутылку газированного напитка. Цена была на витрине одна - на кассе другая. Спросила у продавца, почему стоит дороже. Сказали, что забыли ценник поменять - и все. Ну, я не стала спорить: очередь сзади была большая. Оплатила и ушла. Через некоторое время ситуация повторилась и, не поверите, с этим же напитком, один в один. То есть они ценник даже за неделю не соизволили поменять. Тут я сразу поняла, что просто обманывают, специально. Ну, не растерялась - попросила вызвать администратора, на что мне отказали. Попросила книгу жалоб - сказали, не дадут. Начала им говорить о правах потребителей - отмахнулись. В итоге оставила эту бутылку на кассе и ушла, - рассказывает студентка Мария.

«ПОЛУЧИЛИ ВЫГОВОР, АДМИНИСТРАТОР УВОЛЕН»

В один из таких магазинов отправился наш корреспондент и решил приобрести какой-нибудь товар по акции. Стоимость бутылки газировки тоже оказалась в два раза больше ожидаемой. Мы обратились к продавцу, на что нам отвечали грубо и по скидке ее пробивать не собирались. Но мы продолжали стоять на своем - подошли еще несколько продавцов, администратор и попросили взять что-нибудь другое, за ту цену, на которую мы рассчитывали: «Давайте, чтобы не создавать скандал, просто выберете другой товар. Что вы тут устраиваете?!». Мы отказались, но нас все равно настойчиво просили. В итоге, после всех дискуссий, разговоров о законах, мы получили товар по скидке, когда сзади уже образовалась приличная очередь.

Наш корреспондент это так не оставил и обратился на горячую линию супермаркета, объяснил ситуацию, и там пообещали во всем разобраться. Через неделю пришел ответ, что со всеми сотрудниками супермаркета был проведен разговор, продавцам сделали выговор, а администратор уволен.

А КАК ПО ЗАКОНУ?

Посмотрим на эту ситуацию с юридической стороны. Право потребителя на получение информации установлено статьей 10 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также п. 11 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55.

Цена за вес или единицу товара должна быть указана на ценнике. Кроме того, в Гражданском Кодексе Российской Федерации есть понятие оферта, то есть задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по стоимости, которая в этой оферте указана.

Что же делать, если вы попали в подобную ситуацию?

Покупателю необходимо обратиться к администратору магазина и потребовать продать товар по стоимости, указанной на ценнике. Если же тот игнорирует ваши просьбы, попросите книгу отзывов и предложений. В этом вам точно не может быть отказано. В противном случае магазин рискует быть оштрафованным (ст. 14.15 КоАП РФ).

В книге со всеми подробностями опишите возникшую ситуацию (дата, время инцидента, наименование товара, сумма на ценнике и по чеку), при возможности сфотографируйте ценник в качестве доказательства, хотя бы на мобильный телефон. Для получения письменного ответа на вашу жалобу оставьте свои контактные данные. Вам обязаны ответить в течение десяти дней и удовлетворить требования.

В случае неразрешения спорной ситуации советуем обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора с письменным заявлением или заполнить специальную веб-форму (с авторизацией в ЕСИА) на сайте управления Роспотребнадзора, приложив к нему ответ магазина на жалобу (при наличии), фотографию ценника и чека.

Важно иметь в виду, что, если вы уже расплатились за товар и только после заметили ошибку, магазин все равно обязан выплатить вам разницу между чеком и ценником.

Подобные ситуации встречаются во многих магазинах. И, к сожалению, сейчас это стало очень распространено, особенно в сетевых супермаркетах.