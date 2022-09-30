ДСК открывает продажи квартир в ЖК «Яблоневые сады»

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О начале продаж в новом жилом комплексе стало известно 29 сентября на встрече застройщика со специалистами по продажам недвижимости.

Директор Центра недвижимости ДСК Юлия Легконогих презентовала широкой аудитории риэлторов проект строящегося ЖК «Яблоневые сады». Высокий интерес к новому ЖК вызван уникальностью предложения. Жилой квартал расположен в границах улиц Ломоносова, Загоровского и Московского проспекта на въезде в город с московского направления. ЖК сочетает природную камерность и яркую индивидуальность.

На территории 52 га возводятся жилые дома высотой от 12 до 22 этажей. Огромное внимание уделяется социальной инфраструктуре и благоустройству территории.

В новом районе построят: общеобразовательную школу на 1 560 мест, детские дошкольные учреждения на 1 000 мест (2 отдельно стоящих детских сада по 300 мест и 4 встроенно-пристроенных по 100 мест каждый), объекты торговли и сферы услуг.

Развитую социальную инфраструктуру «Яблоневых садов» дополнит соседство с уникальным социальным узлом, где строится самая большая в России общеобразовательная школа на 2 860 мест и поликлиника на 1100 посещений в смену, планируется возведение детского сада на 600 мест и школы искусств на 1 400 мест с инновационной библиотекой.

«Яблоневые сады» создаются с учетом актуальных и принципиально новых архитектурных, градостроительных и социальных идей. Это «город-парк», который станет местом гармоничного взаимодействия современного человека с природой и благами цивилизации.

Акцент здесь сделан на масштабное озеленение территорий общего пользования. Жилую застройку объединяет просторный благоустроенный центральный пешеходный «парк-променад» общей протяженностью 1,2 км. Средняя ширина бульвара составит 63 м. Он станет своеобразным каркасом нового микрорайона. По сторонам этого зеленого бульвара будут расположены социальные объекты. В местах, где его пересекает автомобильная дорога, установят специальные пешеходные мосты. Отдельно предусмотрены площадки для прогулок, игры с детьми, занятия спортом и выгула собак. В центре будет расположена событийная площадь с фонтаном.

– Таких усилий при разработке и проектировании не вкладывали, пожалуй, никогда раньше, – отметила Юлия Легконогих. – «Яблоневые сады» – очень насыщенный проект! Его центральную часть занимают не дома, а зона озеленения протяженностью более километра. Это уникально. Не удивительно, что ЖК вызывает большой интерес покупателей. Заявки на приобретение квартир мы собираем уже полгода, с тех пор как прошли общественные слушания по этой площадке, и мы заявили о начале реализации проекта. Интерес людей вызывает локация, огромное количество социальных объектов, просторные паркинги. И когда они понимают, что за стоимость квартиры получают не только квадратные метры жилья, но и новое качество жизни – удобство во всех сферах жизнедеятельности, интерес растет всё больше и больше.

«Живой» комплекс гармонично вписан в зеленую инфраструктуру города. Велотреками и прогулочными дорожками его соединят с Центральным парком культуры и отдыха, спортивным комплексом «Олимпик», лесопарковым участком НИИЛГиСС и санаторием им. Горького.

Возведение жилого квартала будет сопровождаться строительством 4-х полосной автомобильной дороги по ул. Загоровского, а также расширением существующей автомобильной дороги по ул. Ломоносова (от Московского проспекта до ул. Тимирязева) протяженностью 2,6 км.

Особого внимания заслуживает качество строительства жилья: выразительная урбанистическая архитектура и респектабельные фасады домов, панорамное остекление лоджий, современная качественная отделка квартир и впечатляющий выбор удобных планировочных решений.

Будущие жильцы «Яблоневых садов» смогут по достоинству оценить пространство квартир. Новая серия жилых домов ПС позволила значительно улучшить качественные характеристики квартир. В частности, увеличить высоту потолков в чистовой отделке до 2,75 м, площадь оконных проемов до 1,8 м, дверных до 2,2 м. Квартиры в «Яблоневых садах» продаются с качественной современной отделкой «под ключ».

Подытожив все аспекты, можно сделать вывод – жилой квартал «Яблоневые сады» – оптимальный выбор для тех, кто желает жить с комфортом и с удовольствием, общаться с доброжелательными соседями, чаще бывать на свежем воздухе, водить детей в детский сад и школу и совершать необходимые покупки рядом с домом.

Риэлторы, которым удалось раньше всех ознакомиться с преимуществами ЖК «Яблоневые сады» приняли его с огромным энтузиазмом:

– Это предложение интересно молодым семьям, семьям с детьми, и конечно, тем, кто ценит комфорт, уют, экологию, воздух, – поделилась президент Гильдии риэлторов Черноземья Галина Панова. – Внушает доверие застройщик этого жилого комплекса – Домостроительный комбинат, который всегда предлагает надежность и комфорт.

– Одно название чего стоит: «Яблоневые сады»! – подчеркнула воронежский риэлтор Анжелика Астапова. – Яблоко – это начало, это исток. Я думаю, это место будет плодотворным для людей. Появление такого комплекса – действительно событие. ДСК – компания, которая дает гарантии по срокам сдачи, по качеству отделки своих помещений. Это застройщик номер один!

Уникальность ЖК «Яблоневые сады» и в особых условиях кредитования. По соглашению со Сбер, ипотека по программе «Господдержка 2020» будет снижена на 2 процентных пункта дополнительно.

Купить квартиру в офисах продаж ДСК можно уже с 1 октября.

Застройщик: ООО «СЗ «Монтажник».

Заказчик строительства: АО «СЗ «ДСК».

Реализация квартир: ООО «ЦНЗ».

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