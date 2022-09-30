Выходные в Воронеже: благотворительный концерт Маваши, стихи на улице, закулисье театра

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СТИХИ МАНДЕЛЬШТАМА

Этот уик-энд начнется в столице Черноземья проектом «Воронежская литературная осень». 30 сентября в рамках акции актеры театра кукол прочитают любимые стихи Мандельштама у памятника поэту в парке «Орленок». Часть из этих произведений звучит в спектакле «Мандельштам. Воронежские тетради».

Литературный вечер «Мандельштам. Вслух» поддержит Центральная городская библиотека имени Платонова тематической книжной выставкой. Начало в 17.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТКРЫТИЕ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Вечером 30 сентября в центре Воронежа откроется модельная библиотека. "Апгрейд" получила библиотека №32 имени Троепольского на Плехановской, 15 - в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В рамках реновации в помещении создали пространства, открывающие новые возможности для жителей города: обновили книжный фонд, сделали детскую мастерскую с интерактивной песочницей, уютный зал для отдыха и коворкинга, модернизировали компьютерную зону, оборудовав ее в том числе для лиц с ограниченными возможностями, сделали событийный зал для проведения встреч с представителями национальных объединений, лекториев и других культурно-просветительских мероприятий.

Торжественное открытие обновленной библиотеки №32 имени Троепольского в 17.15. По информации городского управления культуры, в этот день воронежцам проведут экскурсию-знакомство с новыми возможностями и услугами библиотеки, покажут новое оборудование.

В остальное время библиотека работает с 9.00 до 18.00, выходной - суббота.

фото voronezh-city.ru

ПРО ЖИВОТНЫХ

В преддверии Всемирного дня защиты животных 1 октября с 12.00 до 14.00 в парке «Орленок» пройдет эколого-просветительское мероприятие «Наши соседи на планете». Воронежцам расскажут о диких животных в городе, а также о бездомных собаках и кошках.

На празднике будут представители благотворительных фондов, приютов, центров защиты животных и просто неравнодушные люди, которые расскажут о своей работе и познакомят горожан со своими подопечными. При желании каждый сможет забрать понравившееся животное к себе домой, подарить ему заботу и любовь.

В программе познавательные лекции, тематические игры, мастер- классы и многое другое. Любителей зрелищ порадуют показательные выступления по фристайлу и послушанию для собак.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ МАВАШИ

1 октября в Воронеже выступит известный музыкальный коллектив МАВАШИ. Концерт будет благотворительным и пройдет под девизом «Добро должно быть громким». Все желающие смогут пожертвовать посильные средства в помощь конкретному ребенку, страдающему тяжелым заболеванием.

Перед концертом будет работать творческая площадка от Воронежской областной юношеской библиотеки имени Кубанева. В программе: выставки новых книг, виниловых дисков с записями популярных рок-групп, ярмарка молодых мастеров, литературный и другие мастер-классы, фотосет.

Акция пройдет 1 октября в Pallazzo Concert Hall (Московский проспект, 9), творческая площадка начнет работу в 17.30, а начало концерта в 19.30.

Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте группы. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГАРАЖКА

Со 2 октября в воронежском Экоцентре пройдет ярмарка-распродажа вещей со склада. Горожане смогут сэкономить при покупке б\у вещей. На распродаже будет представлен широкий ассортимент: платья, жакеты, блузы и другая женская и детская одежда, а также аксессуары, обувь, книги и игрушки. Цены на них демократичны: от 50 до 300 рублей.

Распродажа будет проходить с 2 по 8 октября с 12.00 до 20.00 на ул.Кирова, 5. Используйте возможность сэкономить и приобрести действительно нужные вещи.

- Благодаря секонд-хендам одежда, которая по каким-то причинам разонравилась своим прежним владельцам, попадает к тем людям, которым она действительно нужна, - говорят организаторы ярмарки.

КОНЦЕРТЫ

1 октября в Дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет концерт «Музыки чарующие звуки». В программе прозвучат романсы Рахманинова, Римского-Корсакова, Ляпунова, авторские романсы Ольги Калининой, а также фортепианные произведения Листа, Понсе, Пьяццоллы и авторские миниатюры Ольги Калининой. Исполнители: Таисия Усольцева (сопрано), Ольга Калинина (фортепиано). Концерт пройдет в «Доме с Ризалитами» в 14.00, 12+

В это же время в музее-квартире Мордасовой (пл. Ленина,9, кв.32) пройдет программа ко Дню пожилых людей. 12+

1 октября в библиотеке имени Никитина в рамках проекта «Седьмой ряд».запланирована встреча с артистом Воронежского театра оперы и балета Артемом Борисенко. Она будет посвящена Международному дню музыки. В театре оперы и балета артист исполняет партии Бартоло в «Свадьбе Фигаро» Моцарта (в 2021-м артист номинирован на VI Национальную оперную премию «Онегин» за эту партию), Командора («Дон Жуан» Моцарта), Феррандо («Трубадур» Верди), Пацюка («Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова), Петра Алексеевича («Виват, Россия!» Ставонина). Встреча пройдет в отделе музыкально-нотной литературы (ул. Орджоникидзе, 36, 3 этаж) в 13.00, 12+

Артем Борисенко Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А также в "Никитинке" в этот день состоится концерт автора-исполнителя Юрия Копысова. Прозвучат песни: «На байдарках по Битюгу», «Сентябрьский романс», «На самокате вокруг фонтана», «Мне всего-то надо…», «Марсианка», «Мартовская песенка» и стихи: «Скоро осень», «Дождливый вечер», «Первый поцелуй», «Музыка», «Красавице», «Труба», «Художнику» и другие. Концерт «Вечером в октябре в гости заходит осень…» пройдет в 15.00 по адресу: ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж.12 +

1 октября в филармонии в рамках абонемента №1 «Симфоническая музыка по субботам» Воронежский академический симфонический оркестр сыграет Увертюру к опере «Дон Жуан» и Концерт для скрипки с оркестром №3 Моцарта, Симфония №1 Элгара. Солистка Валерия Илюшина (скрипка). Начало в 18.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 октября "Никитинка" приглашает на концерт «Эхо жестокого романса». В нем примут участие арт-группа Quick. Артисты представят музыкальные фрагменты из драматического спектакля «Анима жестокого романса» по пьесе Островского «Бесприданница». В концертной программе прозвучат произведения современных авторов, которые гармонично перекликаются с классическими романсами русских композиторов на стихи поэтов XIX - XX столетий. Начало в 15.00 на пл. Ленина, 2, 4-й этаж, лекционный зал. 12+

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 1 октября в 18.00 мюзикл «Мужчина моей мечты» (12+), 2 октября в 11.00 музыкальная сказка «Аленький цветочек» (6+).

В Камерном театре 2 октября в 18.00 танцевальный спектакль «Зеркало» (16+).

В театре драмы 1 и 2 октября в 18.00 спектакль «Тиль» (16+).

В шатре сказок в парке НЕЛЖА.РУ 1 и 2 октября в 15.30 спектакль «Жил-был Геракл» (6+). Это постановка с уникальными глиняными куклами и пятью актерами, где соединяется «высокий» миф и «домашняя» сказка - размышление над устройством мира с обязательным сказочным финалом «добрым молодцам урок». Здесь из глины появляются Боги и Герои, а знакомые подвиги Геракла становятся поводом для веселой игры. А остроумный текст Михаила Бартенева делает историю современной, полной неожиданных характеристик известных всем мифологических персонажей и такой близкой каждому зрителю. Куклы для постановки сделала мастер Людмила Дедова.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗАКУЛИСЬЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Воронежский театр кукол имени Вольховского 2 октября приглашает воронежцев на экскурсию по цехам театра и мастер-классы артистов и художников в рамках акции «В первом ряду». Артисты раскроют профессиональные приемы и покажут потайные места, куда не ступает нога обычного зрителя. Как создаются и «оживают» на сцене куклы, какие тайны хранят кукольники и в чем секрет мастерства кукловодов - узнают горожане в этот день.

На мастер-классе по сценической речи в 12.00 актриса Дарья Ефанова расскажет о базовых техниках, покажет, как управлять дыханием и интонацией в разговоре. При наставничестве артистки ребята, обучающиеся в театральных студиях, попробуют раскрыть свой голосовой потенциал.

В 15.00 начнется мастер-класс «Создание кукол» от художников-постановщиков театра - Александра Ечеина и Елены Белых. Они расскажут ребятам о системах театральных кукол, секретах, таящихся за ширмой, способах «оживления» тканей и материалов.

В 17.00 Александр Ечеин и Елена Белых проведут экскурсию по закулисью. Мастера расскажут, как устроен театр, чем живет труппа, проведут ребят в потайные и интересные места: мастерские, где создаются куклы, хранилища героев, задействованных в спектаклях и уже сошедших со сцены, помещения для реквизита.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В музее имени Крамского работает выставка работ Алексея Боголюбова - их показывают в рамках проекта «Открывая фонды». Экспозиция представила акварели и графические рисунки художника-мариниста. Алексей Боголюбов - один из самых выдающихся русских живописцев второй половины XIX века - известен как автор больших морских батальных картин и тонких пейзажных этюдов. В течение нескольких лет он совмещал морскую службу с обучением в пейзажном классе Императорской Академии художеств. За свою жизнь Боголюбов создал около 3 000 произведений (живопись, акварель, рисунки), многие из которых хранятся в крупнейших музеях России и зарубежья. Выставка продлится до 30 октября. 12+

Также в художественном музее можно посмотреть «Путешествие длиною в жизнь». 51 картину представил легендарный Федор Конюхов. У известного путешественника и мореплавателя около 3000 работ. Но не все из них смогли показать в музее по «техническим» причинам - остальные слишком большие! На большинство работ художника-путешественника вдохновили его экспедиции. Он видел почти все на земном шаре. На живописных полотнах и литографиях - Эверест, полярные пейзажи и не только - хронология работ охватывает три десятилетия странствий Федора Филипповича - от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000-2020-х годах. Большая часть создана художником во время кругосветных путешествий. 12+