Депутат Госдумы от «Единой России» обсудил с воронежскими общественниками помощь детям с редкими заболеваниями и обучение людей с ОВЗ

Фото - пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы от Воронежской области, замруководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко провел встречу с сотрудниками благотворительного фонда помощи детям с редкими заболеваниями и неуточненными диагнозами «СТЕША». Участие в ней также приняли руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук и председатель Совета Сторонников «Единой России» в регионе Ангелина Севергина.

Парламентарию рассказали, что Фонд занимается поддержкой особенных детей, в том числе - приобретая для них лекарства и медицинские аппараты. В ходе встречи Евгений Ревенко и общественники обсудили перспективы и способы содействия Фонду с учетом его потребностей. В частности, речь шла об оказании помощи детям из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, нуждающимся в специализированной медицинской помощи.

Депутат Госдумы также встретился с руководителем Воронежского учебно-ресурсного центра «Доступная среда» Александром Поповым, который представил свой новый проект. Это учебный цех, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить новые рабочие специальности.

Александр Попов рассказал парламентарию, что обучение ведется по актуальным в настоящее время рабочим профессиям – 3D печать, лазерная и плазменная резка, работа с фрезером и сваркой, лазерная гравировка: «Это сегодня достаточно востребованные профессии, в которых могут полноценно работать люди с инвалидностью».

Также Александр Попов поделился планами – это строительство рядом с производством модульной гостиницы, адаптированной для людей с ОВЗ. В ней смогут проживать граждане во время обучения, так как инвалиды маломобильные, а такой комплекс создаст им комфортные условия.

Со своей стороны Евгений Ревенко отметил, что адаптация людей с ОВЗ, их трудоустройство и создание комфортной безбарьерной среды – одни из ключевых направлений народной программы «Единой России».

«Крайне востребованный проект в текущих условиях: приобрести новые профессиональные компетенции, почувствовать себя полноценным членном общества.

Этот проект заслуживает самого пристального внимания и масштабирования в других регионах. В ближайшее время планирую обсудить с губернатором области Александром Гусевым варианты поддержки этого центра. Отдельно благодарю Александра Попова за активную гражданскую позицию. Ведь этот цех он создал за свой счет. Будем помогать»,- отметил Евгений Ревенко.