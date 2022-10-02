Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Торпедо» и обогнал московский «Локомотив»

"Факел" в который уже раз в этом сезоне упустил победу. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В домашнем матче против московского «Торпедо» игроки «Факела» владели преимуществом, но на 29 минуте «зевнули» в штрафной своего бывшего капитана Игоря Лебеденко. 39-летний ветеран этим воспользовался и положил мяч точно в угол – 0:1.

Пропущенный гол «Факел» не смутил. Воронежская команда смогла выйти вперед еще в первом тайме. Сначала на 41 минуте Хызыр Аппаев замкнул подачу с правого фланга ударом головой – 1:1. А на 44-й подачу с углового превратил в гол защитник Сергей Божин. Он также удачно ударил головой – 2:1.

Второй тайм «Факел» начал крайне неудачно. Торпедовцы полностью завладели инициативой. Гол назревал, и на 64 минуте опытнейший защитник Игорь Смольников воспользовался неразберихой в штрафной «Факела» и точно ударил с близкого расстояния – 2:2. В конце матча второе предупреждение и удаление «заработал» игрок обороны «Торпедо» Шапич. И почти тут же «Факел» упустил свой единственный шанс во втором тайме забить гол. Подачу со штрафного замыкал вышедший на замену Максим Максимов, но вратарь «Торпедо» Егор Бабурин смог перевести мяч в перекладину. В итоге ничья.

«Факел» набрал девять очков, обогнал «Химки» и московский «Локомотив» (наша команда выше железнодорожников только по результату очной встречи – 2:0 в пользу воронежцев) и поднялся с 14 на 12 место. То есть, покинул зону стыков. Впереди, однако, игра, где набрать очки очень проблематично. «Факел» вновь в Воронеже примет лидера Премьер-лиги – «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч состоится 8 октября, начнется он в 14.00.