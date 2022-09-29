Игорь Артамонов провел встречу с главным хирургом ЦФО Вячеславом Сажиным

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с главным хирургом ЦФО, вице-президентом Российской ассоциации эндоскопической хирургии Вячеславом Сажиным. Профессор приехал в Липецкую область в рамках Всероссийского съезда хирургов, который проходит в областном центре. В нём принимают участие 60 врачей из Липецкой области и 40 из Москвы, Воронежа, Тамбова, Рязани и Волгограда.

Игорь Артамонов обсудил с Вячеславом Сажевым актуальные вопросы современной хирургии и перспективы развития лапароскопической и малоинвазивной хирургии в Липецкой области. Доктор медицинских наук отметил высокий профессионализм липецких врачей по сравнению с другими регионами и обратил внимание на необходимость увеличения количества лапароскопических операций.

«Такие операции существенно снижают летальность. У вас есть, кому их проводить. Все хирурги очень компетентны. Операционные блоки оснащены современным оборудованием и полным набором необходимых инструментов. Однако, по сравнению с инструментами для открытой хирургии, при лапароскопии они сложнее в очистке. Нужно оснащать операционные дополнительными мощными системами для стерилизации. Тогда время сэкономится, количество операций увеличится», - отметил Вячеслав Сажаев.

Игорь Артамонов поручил начальнику управления здравоохранения Юрию Шуршукову проработать вопрос оснащения областной больницы на примере хирургического корпуса онкодиспансера, который будет сдан в конце этого года. Также Вячеслав Сажаев и Игорь Артамонов обсудили вопрос подготовки кадров в области лапароскопии.

«Развитие здравоохранения для нас является важнейшим направлением. Мы готовы выйти в Минздрав с предложением создать программу развития лапороскопической хирургии и реализовать ее в нашем регионе. Также необходимо увеличить количество мест в медицинских вузах для обучения хирургов, которые будут специализироваться на таких операциях. Эти вопросы готовы озвучивать на федеральном уровне», - сказал Игорь Артамонов.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, на территории региона реализована трёхуровневая система организации хирургической помощи населению. В области функционирует 26 хирургических отделений, в которых развёрнуты 602 профильные койки. В стационарах работают 78 хирурга, в амбулаторном звене - 40. В больницах внедрена маршрутизация пациентов с хирургической патологией различной тяжести.

Хирургические отделения стационаров второго и третьего уровней оснащены видеоэндоскопическими стойками, ультразвуковым оборудованием, имеется возможность проведения РКТ-исследований и операций под рентген-контролем. Хирурги обучены выполнению лапароскопических вмешательств, проведению эндоскопических и ультразвуковых исследований. Сформированы выездные бригады хирургического профиля с привлечением узких специалистов, для оказания практической помощи и обучения хирургов на местах. Организовано обучение врачей районных больниц на рабочем месте в Липецкой областной клинической больнице. Благодаря реализованным организационным решениям хирургическая летальность в области сократилась в среднем в полтора раза.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.