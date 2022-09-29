В Воронежcкую область чаще путешествуют москвичи

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Дольше изучают область женщины – они проводят в регионе на 38% больше дней, чем мужчины.

Оператор Tele2 сследовал туристический поток в популярных направлениях для путешествий и отметил, что с начала текущего года число туристов, посетивших Воронежскую область, выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков big data, средний возраст путешественников в регионе – 35-44 года, а среднее время нахождения – 6 дней. Интересно, что женщины совершают более длительные поездки – они проводят в Воронеже и области на 38% больше дней, чем мужчины. Количество туристов с детьми выросло на 3% год к году, а их доля от общего числа посетителей составила 12%.

Кроме того, оператор определил топ-5 регионов, откуда чаще всего в Воронежскую область приезжали путешественники. На первом месте оказалась Москва (22%), на втором – Московская область (11%). Немногим меньше туристов было из Белгородской области (9%). Замыкают пятерку лидеров Краснодарский край (7%) и Липецкая область (7%).