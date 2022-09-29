С какими заболеваниями воронежцы чаще всего обращаются к кардиологу

29 сентября - Всемирный день сердца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Принимаете все близко к сердцу? Или не особо о нем заботитесь? А оно отвечает тревожными симптомами? Самое время позаботиться о своем здоровье. Кардиолог Воронежской областной больницы № 1 Андрей Редька в преддверии Всемирного дня сердца – 29 сентября – рассказал, с какими заболеваниями воронежцы чаще всего обращаются к врачам его профиля.

1. Самое распространенное – высокое артериальное давление. Здесь врачу нужно определить: гипертензия первичная или вторичная? То есть, возникла сама по себе или ее спровоцировало другое заболевание, неправильно подобранные лекарства. Иногда медики находят первопричину и устраняют ее, но в большинстве случаев пациентам приходится пить лекарства на протяжении долгих лет, а то и всю жизнь.

Коварность болезни в том, что повышенное давление может быть бессимптомным. У некоторых людей оно вызывает головные боли, слабость, ощущение сердцебиения. А другие могут узнать о нем случайно, потому что под руку попался тонометр.

В основном страдают пациенты в возрасте 50+. Чаще обращаются женщины, чем мужчины. Последних нередко приводят к врачу жены. Кроме того, высокому артериальному давлению подвержены люди с избыточной массой тела; ведущие сидячий образ жизни или же работающие на тяжелых производствах.

2. Второй частый повод обратиться к кардиологу – ишемическая болезнь сердца. В основном она проявляется болями в грудной клетке. Нередко приходят пациенты, которые твердо уверены, что у них именно ишемия, потому что испытывают дискомфорт определенной локализации. Однако Андрей Редька отмечает: причин для болей в груди множество, и они порой не связаны с патологией сердца. Важно точно разобраться в природе неприятных ощущений, не усугубить лечением одной болезни другую. Чаще с ИБС обращаются мужчины, чем женщины. А перед этим они могут на протяжении длительного времени игнорировать симптомы, предваряющие саму болезнь. Возраст пациентов 60+.

3. Завершает тройку самых распространенных заболеваний сердечная недостаточность. Симптомы – одышка, отеки, немотивированное увеличение массы тела. Здесь пациенты могут быть самых разных возрастов. Часто обращаются люди с осложнением высокого артериального давления, перенесшие инфаркты или миокардиты, имеющие несостоявшийся инфаркт, стенокардию.

– За последние два года наука и медицина Воронежской области сильно шагнули вперед. И теперь мы можем помочь большому количеству пациентов, которым ранее рекомендовали пересадку сердца. Сейчас можно попытаться исправить ситуацию препаратами, от этих лекарств реально виден эффект. Мы научились работать с пациентами с сердечной недостаточностью. Возможно, у нас не хватает специализированных центров, но, думаю, эта проблема будет решена. Мы можем помочь людям продлить жизнь и улучшить ее качество, – подчеркнул наш собеседник.

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Особую группу пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями составляют беременные и женщины, которые только планируют завести ребенка. Здесь крайне важно определить, способна ли пациентка перенести беременность и как врачи могут снизить до минимума риски для мамы и малыша.

– Обязательно нужно предупредить женщину, что не все лекарства можно использовать во время беременности. Многие препараты, которые назначаются в рутинной кардиологии, могут нанести вред плоду, вызвать уродство. Необходимо искать и выписывать альтернативные по эффекту, но более безопасные для ребенка препараты, - отмечает Андрей Редька.

Кроме того, в некоторых случаях стоит рассмотреть варианты хирургического вмешательства. То есть сначала прооперировать сердце, а потом беременеть.

Еще один важный момент, который волнует пациенток: возможны ли естественные роды или потребуется оперативное вмешательство. Как отмечает кардиолог, подобная рекомендация должна определяться исключительно на основе клинических данных. Но нередко врачи выносят решение исходя из личных предпочтений, собственного видения. Естественные роды лучше, но есть такие заболевания - например, неконтролируемая артериальная гипертензия, высокая легочная гипертензия, приобретенные пороки – которые требуют вмешательства врачей.

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